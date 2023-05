Assaut du 6 janvier: le fondateur des Oath Keepers condamné à 18 ans de prison

WASHINGTON — Le fondateur du groupe extrémiste Oath Keepers a été condamné jeudi à 18 ans de prison pour avoir orchestré un complot d’une semaine qui a abouti à l’attaque de ses partisans contre le Capitole américain dans le but de garder le président Joe Biden hors de la Maison-Blanche après l’élection 2020.

Stewart Rhodes est la première des personnes condamnées pour complot de sédition lors de l’assaut du 6 janvier 2021 à recevoir sa peine, et il s’agit de la plus longue prononcée à ce jour parmi les centaines de cas reliés aux émeutes du Capitole.

C’est une autre étape importante pour la vaste enquête des événements du 6 janvier par le département de la Justice, qui a conduit à des condamnations pour complot de sédition contre les principaux dirigeants de deux groupes d’extrême droite, qui sont venus à Washington – selon les autorités – prêts à se battre pour maintenir à tout prix le président Donald Trump au pouvoir.

Avant de prononcer la peine, le juge a dit à Stewart Rhodes qu’il constituait une menace continue pour les États-Unis, affirmant qu’il était clair que M. Rhodes «veut que la démocratie dans ce pays se transforme en violence».

«Dès que vous serez libéré, quel que soit le moment, vous serez prêt à prendre les armes contre votre gouvernement», a déclaré le juge de district américain Amit Mehta.

Il s’agit de l’une des affaires les plus importantes portées par le département de la Justice, qui a cherché à prouver que l’émeute d’extrémistes de droite comme les Oath Keepers n’était pas une manifestation impulsive, mais le point culminant de semaines de complot pour annuler la victoire électorale de M. Biden.

Les procureurs avaient demandé une peine de 25 ans pour M. Rhodes, qui, selon eux, était l’architecte d’un complot visant à perturber de force le transfert du pouvoir présidentiel qui comprenait des équipes de «force de réaction rapide» dans un hôtel de Virginie pour transporter des armes à Washington si cela était nécessaire. Les armes n’ont jamais été déployées.

Dans des remarques peu de temps avant que le juge ne prononce la peine, M. Rhodes a dénoncé l’accusation comme étant politiquement motivée, a fait remarquer qu’il n’était jamais entré dans le Capitole et a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais dit à quiconque de le faire.

«Je suis un prisonnier politique et, comme le président Trump, mon seul crime est de m’opposer à ceux qui détruisent notre pays», a déclaré M. Rhodes.

«Terrorisme»

Pour la première fois dans l’affaire du 6 janvier, le juge de district américain Amit Mehta a convenu avec les procureurs d’appliquer des peines plus sévères pour «terrorisme», sous l’argument que les Oath Keepers cherchaient à influencer le gouvernement par «l’intimidation ou la coercition».

Lors de condamnations précédentes, les juges avaient rejeté la demande du département de la Justice concernant le soi-disant «renforcement du terrorisme» – qui peut entraîner une peine de prison plus longue – mais le juge Mehta a déclaré que cela correspondait au cas de M. Rhodes.

Les procureurs ont fait valoir qu’une longue peine était nécessaire pour dissuader de futures violences politiques. L’avocate adjointe des États-Unis, Kathryn Rakoczy, a ressorti les entrevues et les discours que M. Rhodes a donnés depuis la prison, qui répétaient le mensonge selon lequel l’élection de 2020 avait été volée, et affirmaient que ce serait à nouveau le cas en 2024. Dans des remarques il y a quelques jours à peine, M. Rhodes a appelé à un «changement de régime», a-t-elle fait valoir.

Les gens «de tout le spectre politique» veulent croire que le 6 janvier était une «aberration», a déclaré Me Rakoczy. «Pas l’accusé M. Rhodes.»

Un avocat de M. Rhodes, qui envisage de faire appel de sa condamnation, a déclaré que les procureurs tentaient injustement de faire de M. Rhodes «le visage» du 6 janvier. L’avocat Phillip Linder a déclaré au juge que M. Rhodes aurait pu faire venir beaucoup plus de membres des Oath Keepers au Capitole «s’il voulait vraiment» perturber la certification par le Congrès du vote du Collège électoral.

La peine de M. Rhodes pourrait donner une idée de ce que les procureurs demanderont pour l’ancien président national des Proud Boys, Enrique Tarrio, qui a été reconnu coupable de complot séditieux aux côtés d’autres dirigeants de son groupe d’extrême droite ce mois-ci pour ce que les procureurs ont qualifié de complot distinct visant à bloquer le transfert du pouvoir présidentiel. Les Proud Boys connaîtront leurs peines en août et septembre.

Stewart Rhodes, 58 ans, et les autres membres des Oath Keepers ont déclaré qu’il n’y avait jamais eu de plan pour attaquer le Capitole ou empêcher le Congrès de certifier la victoire de Joe Biden.

La défense a tenté de mettre en lumière le fait qu’aucun des messages des Oath Keepers n’a présenté de plan explicite pour prendre d’assaut le Capitole. Mais les procureurs ont déclaré que les membres des Oath Keepers ont vu une opportunité de poursuivre leur objectif d’arrêter le transfert de pouvoir et sont passés à l’action lorsque la foule a commencé à prendre d’assaut le bâtiment.

Avant jeudi, la peine la plus longue dans plus de 1000 dossiers liés auxémeutes au Capitole était de 14 ans pour un homme avec un long casier judiciaire qui a attaqué des policiers avec du gaz poivré et une chaise alors qu’il prenait d’assaut le Capitole. Un peu plus de 500 des accusés ont été condamnés, dont plus de la moitié à des peines de prison et les autres à des peines telles que la probation ou la détention à domicile.