Assaut du Capitole: un ex-dirigeant des Proud Boys condamné à 18 ans de prison

WASHINGTON — Un ancien dirigeant du groupe d’extrême droite Proud Boys a été condamné vendredi à 18 ans de prison pour son rôle dans l’émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis, égalant le record de la plus longue peine relativement à cet assaut.

Ethan Nordean était l’un des cinq membres reconnus coupables d’avoir mené une attaque contre le Capitole pour tenter d’empêcher le transfert pacifique du pouvoir de Donald Trump à Joe Biden après l’élection présidentielle de 2020.

«Il est le leader incontesté sur le terrain le 6 janvier», a déclaré le procureur Jason McCullough.

Le président de la section de la région de Seattle était l’un des deux Proud Boys condamnés vendredi.

Le second est Dominic Pezzola qui a été reconnu coupable d’avoir brisé une fenêtre du Capitole des États-Unis lors de la première violation du bâtiment le 6 janvier 2021.

Il a levé le poing et a lancé «Trump a gagné!» en sortant du tribunal après avoir été condamné à 10 ans de prison, l’une des peines les plus longues pour l’attaque du 6 janvier.

Le record de 18 ans pour une peine prononcée en lien avec l’événement du 6 janvier a été établi par Stewart Rhodes, fondateur d’un autre groupe d’extrême droite, les Oath Keepers. Les membres des deux groupes ont été condamnés séparément pour conspiration séditieuse, une accusation rarement invoquée remontant à l’époque de la guerre de Sécession.

Le plus haut responsable des Proud Boys, Enrique Tarrio, qui a été condamné à l’issue d’un procès de plusieurs mois au début de l’année, devrait connaître sa sentence mardi.

Les procureurs ont déclaré que les propos et les messages en ligne de Nordean, 33 ans, étaient de plus en plus violents jusqu’au 6 janvier.

Ce jour-là, il a dirigé un groupe de près de 200 hommes vers le Capitole, puis s’est placé à l’avant de la foule et a aidé à abattre une clôture, permettant ainsi aux émeutiers d’entrer dans l’enceinte du Capitole et d’affronter la police, selon les documents du tribunal. Les procureurs avaient demandé une peine de 27 ans.

Les avocats de la défense ont soutenu qu’il n’y avait pas de plan pour prendre d’assaut le Capitole ce jour-là et se sont opposés à l’idée que Nordean avait arraché la clôture ou que son discours concernait spécifiquement le 6 janvier. Ils ont demandé une peine de moins de deux ans.

La peine a été prononcée par le juge de district Timothy Kelly, nommé par M. Trump, qui a également condamné Pezzola plus tôt dans la journée. Il a appliqué une sanction antiterroriste dans les deux cas.

Pezzola, 46 ans, a pris le bouclier antiémeute d’un policier et l’a utilisé pour briser la fenêtre, permettant aux émeutiers de faire la première percée dans le Capitole, et il a ensuite filmé une «vidéo de célébration» avec un cigare à l’intérieur, ont déclaré les procureurs.

Il s’agissait toutefois d’une recrue récente des Proud Boys, et un jury l’a acquitté de l’accusation de conspiration séditieuse. Il a été reconnu coupable d’autres chefs d’accusation graves et les procureurs avaient requis 20 ans de prison.

«C’était un fantassin enthousiaste», a affirmé le procureur Erik Kenerson.

M. Kelly a souligné que Pezzola, originaire de Rochester, dans l’État de New York, était un nouveau venu dans le groupe et qu’il n’avait pas écrit le genre de messages en ligne de plus en plus violents que ses coaccusés avaient rédigés avant l’attaque du 6 janvier. Néanmoins, il a été en quelque sorte «le fer lance» qui a permis aux émeutiers d’entrer dans le Capitole, a déclaré M. Kelly.

Les avocats de la défense avaient demandé cinq ans de prison pour Pezzola, affirmant qu’il avait été «pris dans la folie» ce jour-là.

L’ancien président Donald Trump et ses alliés ont affirmé à plusieurs reprises et à tort que l’élection de 2020 avait été volée. Une série d’enquêtes fédérales et étatiques et des dizaines de poursuites judiciaires n’ont pas permis de découvrir la moindre preuve que l’élection avait été truquée.

Quatre Proud Boys ont été condamnés à l’issue d’un procès qui a duré des mois et qui s’est achevé en mai.

Joseph Biggs, un organisateur d’Ormond Beach, en Floride, a été condamné jeudi à 17 ans de prison, ce qui représente la deuxième plus longue peine prononcée à ce jour dans l’affaire de l’assaut du 6 janvier. Zachary Rehl, l’un des dirigeants de la section de Philadelphie, a été condamné à 15 ans de prison.

Ces condamnations interviennent après que le procès des Proud Boys a mis en lumière l’adhésion des extrémistes de droite aux mensonges de M. Trump, un républicain, selon lesquels l’élection de 2020 lui aurait été volée.

Plus de 1100 personnes ont été inculpées de crimes fédéraux liés aux émeutes du Capitole. Plus de 600 d’entre elles ont été reconnues coupables et condamnées