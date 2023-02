Assemblée nationale: commission parlementaire mercredi sur des actes de bizutage

QUÉBEC — Les audiences de la commission parlementaire portant sur les violences commises lors d’initiations dans le milieu du hockey et possiblement dans d’autres sports débutent ce mercredi, à l’Assemblée nationale.

Les députés entendront des représentants de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), de la Ligue canadienne de hockey, de Hockey Québec et du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

L’Université McGill figure dans la liste des participants; elle déléguera Fabrice Labeau, premier vice-principal exécutif adjoint, études et vie étudiante. La semaine dernière, l’Université McGill avait d’abord accepté de comparaître, avant de se désister lundi dernier, invoquant que les événements qu’elle a eu à traiter datent de plusieurs années, de l’année 2005, et que le délai entre l’invitation et la comparution était très court.

L’institution a finalement décidé de participer après que les partis d’opposition à l’Assemblée nationale lui aient demandé de revenir sur sa décision, expliquant que son témoignage est important puisqu’elle a pris des actions dans le passé à la suite d’actes de bizutage commis dans certaines de ses équipes sportives.

La commission parlementaire a été mise sur pied dans la foulée des révélations la semaine dernière concernant des initiations violentes dans le milieu du hockey junior, incluant des violences sexuelles, des actes de discrimination et d’autres formes d’abus.

Selon ce qui a été entendu en Cour supérieure de l’Ontario, de jeunes joueurs ont été torturés, séquestrés de force, rasés, dénudés, drogués, intoxiqués, agressés physiquement et sexuellement et forcés de boire de l’urine, notamment.