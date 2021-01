Assouplissement des relations américaines avec Taïwan: la Chine gronde

PÉKIN, Chine — L’agence de presse nationale chinoise Xinhua fustige l’assouplissement d’une mesure américaine contre Taïwan par l’administration du président sortant Donald Trump, accusant le secrétaire d’État américain Mike Pompeo de vouloir infliger «une cicatrice profonde qui va nuire aux relations entre Pékin et Washington à long terme».

Un porte-parole de l’agence a affirmé dimanche que la levée des restrictions permettant aux responsables américains d’avoir des contacts avec leurs vis-à-vis taïwanais prouve que le chef de la diplomatie américaine «est seulement intéressé à provoquer des confrontations et qu’il n’a aucun intérêt pour la paix mondiale».

Un commentaire publié en ligne par la chaîne de télévision chinoise CGTN, diffusant des informations en anglais, a qualifié l’annonce de M. Pompeo «d’un acte lâche de sabotage» de la part du prochain gouvernement américain.

«L’administration Trump, qui poursuit ses efforts pour mettre le feu aux poudres avant la fin de son mandat, a dangereusement traversé une ligne rouge avec la Chine à quelques jours de l’entrée en fonction du président élu Joe Biden (le 20 janvier)», indique notamment le communiqué.

Le gouvernent chinois n’a pas commenté dans l’immédiat la récente décision de Mike Pompeo permettant aux hauts fonctionnaires américains d’interagir avec leur vis-à-vis à Taïwan, après une interdiction qui visait à apaiser les tensions avec le régime communiste chinois.

«C’est fini, a déclaré M. Pompeo dans un communiqué émis samedi. Aujourd’hui, j’annonce a levée de ces restrictions.»

L’État insulaire de Taïwan est un sujet sensible pour le régime communiste Chine qui considère cette île autonome gouvernée démocratiquement et ses 23,6 millions d’habitants comme étant une province qui devrait rentrer dans son giron.

Les États-Unis ont reconnu Pékin plutôt que Taipei dans leurs relations diplomatiques dans la région, mais Washington a maintenu des liens non officiels avec une organisation américaine qui joue en quelque sorte un rôle d’ambassade dans la capitale taïwanaise et fournit de l’équipement militaire pour la défense de l’île.

Les leaders taïwanais ont bien accueilli l’annonce de M. Pompeo.

«Nous exprimons notre gratitude aux États-Unis pour leur appui à Taïwan», a déclaré le premier ministre Su Tseng-chang aux journalistes.

«Nous espérons avoir des liens actifs dans le futur afin que Taïwan ait une plus grande place sur la scène internationale».

–

Par Ken Moritsugu à Pékin et Kevin Freking à Washington pour The Associated Press.