Assouplissements des mesures aux Philippines pour sauver l’industrie du tourisme

MANILLE, Philippines — Les Philippines ont levé jeudi l’interdiction qui visait les voyageurs étrangers, depuis près de deux ans, dans l’espoir de sauver l’industrie touristique et les commerces qui en dépendent.

Les voyageurs étrangers de 157 pays, qui ont conclu des ententes sans visa avec les Philippines et qui sont complètement vaccinés, et dont le test de dépistage de la COVID-19 est négatif, seront les bienvenus. Ces touristes ne seront plus tenus de se mettre en quarantaine à leur arrivée.

Le gouvernement a également mis fin à un système de classification des risques qui interdisait la venue de voyageurs des pays les plus touchés.

«Nous entamons le prochain chapitre de notre relance économique», a déclaré Bernadette Romulo-Puyat, la ministre du Tourisme. Elle a ajouté que la réouverture de la frontière rétablirait les emplois et générerait des revenus pour les entreprises et les collectivités liées au tourisme.

Les Philippines ont imposé l’un des confinements les plus sévères et plus longs au monde, avec des restrictions de quarantaine strictes imposées par la police pour réprimer une pandémie qui a causé sa pire récession économique depuis les années 1940 et qui a fait grimper le chômage et la famine à des niveaux records au pays.

Plus d’un million de Philippins ont perdu leur emploi dans l’industrie du tourisme uniquement au cours de la première année de la pandémie, selon les statistiques du gouvernement. Les destinations touristiques, y compris les plages populaires et les stations balnéaires tropicales, ressemblaient à des villes fantômes au plus fort des mesures de confinement. À cela se sont ajoutés une éruption volcanique et des typhons qui ont exacerbé les pertes.

La réouverture avait été fixée au 1er décembre, mais elle a été reportée en raison de la propagation du variant Omicron du coronavirus, très contagieux.

Moins d’un millier de nouveaux cas ont été signalés quotidiennement pendant les vacances de Noël, lorsque de grandes foules de clients sont retournées dans les centres commerciaux et les restaurants malgré les avertissements constants du gouvernement.

La hausse subséquente a culminé au-dessus de 39 000 infections par jour à la mi-janvier, mais s’est atténuée depuis.

Les responsables de la santé ont signalé environ 3600 infections mercredi, avec 69 décès, et ont déclaré que tout l’archipel, à l’exception d’une région du Sud, présentait un « risque faible à modéré».

Plus de 60 millions de Philippins, sur près de 110 millions, ont été entièrement vaccinés contre le coronavirus et 8,2 millions ont reçu leur vaccin de rappel dans le cadre d’une campagne qui a été entravée par les pénuries de vaccins et l’hésitation du public.

Le président Rodrigo Duterte a affirmé dans une allocution télévisée lundi que les Philippins ont peut-être traversé le pire, mais il a exhorté les personnes non vaccinées à se faire vacciner prochainement.

«Si vous n’êtes pas vacciné et que vous mourez, eh bien, je vais vous dire, « bon débarras », a carrément dit le président lors de son allocution.