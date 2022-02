Assouplissements samedi des restrictions sanitaires au Nouveau-Brunswick

FREDERICTON — Le Nouveau-Brunswick signalait vendredi un autre décès lié à la COVID-19, alors que la province se préparait à passer à la phase la moins restrictive du «plan pour l’hiver» du gouvernement en réponse à la pandémie.

On compte maintenant 298 décès liés à la COVID-19 au Nouveau-Brunswick depuis le début de la pandémie, après la mort d’une personne de plus de 90 ans de la région de Moncton.

Il y avait 78 personnes hospitalisées vendredi – une de moins que jeudi –, dont huit patients aux soins intensifs. On signalait aussi 364 travailleurs de la santé en isolement après avoir été déclarés positifs pour la COVID-19.

À partir de samedi, les commerces, les restaurants, les bars, les centres de divertissement et les centres de conditionnement physique du Nouveau-Brunswick pourront fonctionner au maximum de leur capacité, mais continueront d’utiliser le passeport vaccinal.

Le port du masque restera obligatoire pour tous les lieux publics intérieurs et pour les lieux publics extérieurs où la distanciation physique ne peut être maintenue.

Dans le cadre de cette «phase 1», le nombre maximal de personnes pouvant prendre part à un rassemblement privé passe à 20 à l’intérieur et 50 à l’extérieur. Les ménages ne seront désormais plus tenus de limiter leurs contacts à un nombre défini de personnes, comme «les mêmes 10» ou «les mêmes 20».

Hospitalisations stables en N.-É.

La Nouvelle-Écosse signalait vendredi 66 hospitalisations liées à la COVID-19, dont 11 patients aux soins intensifs — des indicateurs stables depuis mercredi.

Deux autres groupes étaient hospitalisés avec la maladie – 128 patients admis pour d’autres raisons, mais dont le test a été positif, et 168 patients qui ont contracté le coronavirus à l’hôpital.

La province signalait vendredi 320 nouveaux cas confirmés en laboratoire et estime qu’il y a un total de 2439 cas actifs.

Le ministère de la Santé signale une nouvelle éclosion au Sutherland Harris Memorial Hospital de Pictou, en Nouvelle-Écosse. Selon les responsables, moins de cinq patients ont été déclarés positifs.

Baisse des hospitalisations à T.-N.-L.

À Terre-Neuve-et-Labrador, les hospitalisations liées à la COVID-19 ont diminué, tandis que le nombre de cas actifs confirmés a légèrement augmenté.

Il y avait vendredi 13 personnes hospitalisées à cause de la COVID-19, comparativement à 16 la veille. Le nombre de patients aux soins intensifs demeure stable à cinq.

La province compte 234 nouveaux cas confirmés de COVID-19 et 227 guérisons, ce qui porte le nombre de cas actifs à 1757.

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador assouplit progressivement les restrictions sanitaires et prévoit de les supprimer toutes d’ici le 14 mars.

Embellie dans l’Î.-P.-É.

L’Île-du-Prince-Édouard signalait vendredi une hospitalisation liée à la COVID-19.

L’administratrice en chef de la santé publique, Heather Morrison, a déclaré qu’il y avait un deuxième patient à l’hôpital atteint de la maladie, qui a été admis pour d’autres raisons et qui était soit positif à son arrivée, soit déclaré positif plus tard.

La docteure Morrison a indiqué vendredi qu’il y avait 235 nouvelles infections sur l’île, pour un bilan de 2118 cas actifs signalés de COVID-19. Au cours des sept derniers jours, il y a eu en moyenne 217 cas par jour dans l’île.

Signe d’une embellie: le gouvernement réduit la fréquence de ses mises à jour et ne publiera de nouvelles données sur les infections et les hospitalisations que trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi.