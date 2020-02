Assurance-médicaments: Singh sollicite Legault

OTTAWA — Les néo-démocrates fédéraux demandent aux provinces d’appuyer leur projet d’un régime universel d’assurance-médicaments.

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, a écrit mercredi aux premiers ministres de chacune des provinces pour décrire le plan du parti et demander leur adhésion, ce qui serait crucial pour tout régime universel d’assurance-médicaments. Le NPD soutient que son plan gèlerait les prix des médicaments, ce qui soulagerait les budgets provinciaux des soins de santé.

«En raison de l’inaction du gouvernement fédéral, les Québécoises et Québécois sont parmi ceux qui dépensent le plus par habitant pour leurs médicaments d’ordonnance, a écrit M. Singh au premier ministre du Québec, François Legault. Près de 10 pour cent d’entre eux ne peuvent pas se payer les médicaments dont ils ont besoin. Un régime d’assurance-médicaments universel entièrement public permettra au Québec d’économiser de l’argent et libérera une marge importante de son budget en santé.»

M. Singh ajoute que le NPD, «fervent défenseur du fédéralisme asymétrique», est d’avis que «le Québec a un droit de retrait avec pleine compensation s’il ne souhaite pas adhérer au programme», mais ajoute «que le gouvernement du Québec aurait tout intérêt à participer dans ce projet».

Le NPD devrait déposer avant la fin du mois un projet de loi d’initiative parlementaire pour mettre en oeuvre le régime d’assurance-médicaments. Le parti a déclaré que son projet de loi s’inspirerait de la Loi canadienne sur la santé, cadre législatif qui sous-tend le régime universel de soins de santé au pays.

Les néo-démocrates ont promis que leur plan rendrait les médicaments sur ordonnance gratuits, raccourcirait les temps d’attente dans les urgences et économiserait 5 milliards $ par année.

Dans sa lettre aux premiers ministres, M. Singh affirme que trois millions de Canadiens ne prennent pas les médicaments dont ils ont besoin, faute de moyens, ce qui causerait des milliers de décès évitables chaque année au pays.

En décembre, les premiers ministres des provinces et des territoires ont exprimé leur hésitation à l’égard d’un programme national d’assurance-médicaments; certains disaient préférer une hausse des transferts fédéraux en santé pour faire face à la surpopulation dans les hôpitaux et à l’augmentation des temps d’attente. Les premiers ministres ont dit à Ottawa qu’ils voulaient avoir la possibilité de se retirer d’un éventuel régime national d’assurance-médicaments.

M. Singh a déjà évoqué la possibilité de convaincre les provinces en haussant les transferts fédéraux en santé, mais il n’a pas précisé de combien.

Le premier ministre Justin Trudeau a lui aussi promis un tel régime d’assurance-médicaments, bien que les deux partis diffèrent sur les modalités. Dans sa lettre de mandat à la nouvelle ministre de la Santé, Patty Hajdu, il lui demande d’ailleurs de «poursuivre la mise en oeuvre d’un régime d’assurance-médicaments universel à l’échelle nationale».