Assurer les chaînes d’approvisionnement: les manufacturiers comptent sur le budget

OTTAWA — Les libéraux fédéraux sont invités à ménager de l’espace dans le budget de jeudi pour aider le Canada à accroître la productivité et investir pour attirer de nouvelles entreprises, dans le cadre d’une campagne visant à simplifier les chaînes d’approvisionnement, mises à rude épreuve par la pandémie.

Pendant des années, les entreprises canadiennes n’ont pas suffisamment investi dans la technologie et autres mesures qui pourraient aider les travailleurs à atteindre plus facilement le même rendement qu’aujourd’hui.

Or, au sortir de la pandémie de COVID-19, une association de fabricants et d’exportateurs craint que sans une bonne impulsion dès maintenant, le Canada ne prenne encore plus de retard sur ses concurrents comparables.

Les chaînes d’approvisionnement ont été bousculées par la réouverture soudaine de l’économie mondiale, ce qui a conduit à un mouvement, au Canada et aux États-Unis, pour accroître la capacité de fabrication sur le continent même.

Dennis Darby, président de Manufacturiers et Exportateurs du Canada, affirme que c’est cet alignement des planètes qui milite aujourd’hui pour des investissements et des incitatifs, afin de stimuler les changements post-pandémiques et faire face aux tensions actuelles.

M. Darby estime que le Canada doit attirer dès maintenant les capitaux nécessaires et amener les entreprises à investir au pays, avant qu’elles ne commencent à chercher des occasions ailleurs, y compris aux États-Unis.