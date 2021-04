AstraZeneca: Un deuxième Canadien a eu un caillot sanguin après avoir reçu le vaccin

L’Alberta a annoncé qu’un homme avait souffert d’un rare caillot sanguin après avoir reçu le vaccin d’AstraZeneca, confirmant le deuxième cas du genre à survenir au pays.

La médecin-hygiéniste en chef de la province, la docteure Deena Hinshaw a précisé que le patient, qui est âgé de la soixantaine, était en convalescence. Il s’agit du deuxième Canadien à subir cette maladie rare, appelée «thrombocytopénie immunitaire prothrombotique induite par le vaccin» (TIPIV).

Cette nouvelle ne modifie pas l’évaluation des risques du vaccin par la province, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

La docteure Hinshaw recommande toujours le vaccin d’AstraZeneca aux 55 ans et plus et suggère à tous les Albertains de se faire vacciner «dès qu’ils le peuvent».

Plus de 700 000 doses d’AstraZeneca ont été administrées au Canada jusqu’à maintenant.

Dans le monde, le taux d’incidence de la TIPIV est estimé à environ un cas sur 100 000 à 250 000 doses, a indiqué la docteure Hinshaw.

En comparaison, dit-elle, les Albertains de 55 ans et plus qui attrapent la COVID-19 ont une chance sur 200 de mourir de cette infection.

Une Québécoise a été la première au pays à développer un caillot sanguin après avoir reçu le vaccin.

La femme avait reçu le vaccin «Covishield», la formule d’Oxford-AstraZeneca fabriquée en Inde au Serum Institute, et était en convalescence à la maison, a indiqué l’Agence de la santé publique du Canada.

«Bien que chaque réaction indésirable soit malheureuse, il est important de se rappeler que ces caillots sanguins sont extrêmement rares et que ce vaccin aide à prévenir les risques beaucoup plus élevés qui proviennent d’une infection à la COVID-19», a rappelé la docteure Hinshaw.