Athrose du genou: une étude constate l’efficacité d’une technologie québécoise

MONTRÉAL — Pour tous ceux qui souffrent d’arthrose du genou, une technologie créée au Québec et surnommée la «genougraphie» pourrait faire une différence: elle aidera les médecins généralistes à mettre le doigt sur le problème plus rapidement et à personnaliser le traitement, fait valoir sa co-inventrice, Nicola Hagemeister, professeure à l’ÉTS et chercheure au Centre de recherche du CHUM.

Une étude publiée mardi sur son utilité pour la prise en charge des patients en première ligne a d’ailleurs révélé de «surprenants résultats», dit-elle.

Le but de la chercheure est de diminuer la douleur des patients et leurs symptômes, afin d’améliorer leur qualité de vie.

C’est pourquoi elle a mis au point la genougraphie — en quelque sorte «l’électrocardiogramme du genou» — avec une équipe d’ingénieurs, de cliniciens, de médecins et de physiciens.

Il s’agit d’une espèce d’orthèse allégée, attachée à la jambe et sur la cuisse du patient, qui enregistre les moindres mouvements de la mécanique du genou, lorsque le patient marche sur un tapis roulant.

Elle mesure donc le mouvement du genou en trois dimensions, à l’aide de capteurs reliés à des caméras.

Il s’agit d’un outil diagnostic efficace pour déterminer les causes de l’arthrose, car les autres — radiographie et résonance magnétique — sont statiques, explique Mme Hagemeister. Et dans le cas de la résonance magnétique, le patient qui subit cet examen est couché: il n’y a donc même pas son poids sur le genou.

«Cela n’indique pas comment la personne bouge», alors que chaque personne a sa propre démarche, dit-elle.

La genougraphie comble cette lacune, juge-t-elle. Et au lieu d’avoir le même traitement prescrit à tous — souvent une liste d’exercices de base et des anti-douleurs — la technologie permettra de formuler des traitements beaucoup plus adaptés à chaque patient. La chercheure ajoute qu’elle peut aussi servir à détecter d’autres problèmes comme des ruptures ligamentaires.

Même le champion olympique canadien Bruny Surin en a bénéficié. L’ex-sprinter a de l’arthrose et s’est faire dire qu’il ne pourrait plus courir, ni même jogger. La genougraphie a permis de cibler l’origine de son problème.

«Aujourd’hui, je marche. La douleur, c’est zéro», affirme-t-il dans une capsule vidéo enregistrée dans le cadre du projet de recherche. «La genougraphie, ça va apaiser la douleur de beaucoup de gens.»

Pour l’arthrose, le problème est de taille: un Canadien sur 10 en est atteint. Dans le cas spécifique de l’arthrose du genou, ils seraient des centaines de milliers.

Pour le moment, la technologie est disponible dans les cliniques privées où les patients doivent payer.

Mais ici, l’étude qu’elle a dirigée a recréé les conditions de soins dans un système de santé publique pour se pencher sur l’efficacité de la genougraphie sur l’arthrose du genou et voir si cela pourrait améliorer la prise en charge des patients dans un tel contexte. Et aussi afin de déterminer si la technologie a son utilité dans la pratique médicale des médecins généralistes du système public.

«Les résultats sont surprenants», estime la chercheure.

Avec une seule visite, on obtient des résultats équivalents à ceux des patients qui ont suivi un programme d’exercice structuré pendant 12 semaines, à coup de deux ou trois rendez-vous par semaine.

«Quand les gens comprennent quel est le problème et pourquoi il faut faire certains exercices, il les font. Et parce qu’ils voient une amélioration assez rapide, ça les encourage à continuer.

«Le fait de cibler vraiment des déficits mesurables, et compréhensibles par le patient, ça fait toute la différence», explique la chercheure.

L’étude a comparé les résultats de trois groupes de patients: le premier bénéficiait d’un suivi traditionnel par un généraliste, le deuxième était traité par un omnipraticien après une genougraphie (recommandations de traitement et exercices adaptés) et le troisième groupe a reçu en plus de la genougraphie une formation d’une heure sur les causes de l’arthrose du genou et les exercices à faire, suivie de deux rencontres avec un thérapeute.

Résultat? Les patients des deux groupes pris en charge avec la genougraphie ont constaté une diminution significative de leurs symptômes et de leur douleur, ainsi qu’une amélioration de leur motricité lors de leurs activités quotidiennes. Le fait d’être informé (patients du troisième groupe) améliorait encore les résultats cliniques.

La genougraphie pourra aussi permettre de limiter le recours à des examens inutiles, comme la résonance magnétique, et d’éviter ou de retarder des chirurgies du simple fait que le traitement est mieux adapté, fait-on valoir dans l’étude.

L’étude menée pendant six mois sur 450 patients québécois a été publiée mardi dans la revue médicale «Postgraduate Medicine».

L’équipe de recherche va maintenant réaliser une autre étude, financée par le gouvernement du Québec, pour tester la technologie directement dans un milieu de soins publics.