Atlantique: éclosion dans une université et menaces à l’endroit d’un ministre

MONTRÉAL — En Nouvelle-Écosse, 21 membres de la communauté universitaire de l’Université St. Francis Xavier, dans le nord-est de la province, ont été déclarés positifs à la COVID-19 et sont en isolement.

«La santé publique travaille avec l’université pour empêcher une nouvelle propagation», a déclaré la province dans un communiqué de presse.

Pendant ce temps, le syndicat des professeurs de l’université a déclaré à ses membres qu’ils pouvaient choisir d’organiser les prochains examens en ligne. «Nous informons les gens que c’est leur droit d’aller en ligne s’ils ne se sentent pas en sécurité en personne», a déclaré le président du syndicat Martin van Bommel.

L’université a annulé tous les cours mardi, mais a indiqué que les examens commenceraient comme prévu jeudi.

Le président de l’université, Andy Hakin, a déclaré mardi soir dans un communiqué que davantage de cas étaient attendus alors que les responsables de la santé enquêtent et que de nombreux tests sont effectués.

Les autorités ont signalé un total de 34 nouveaux cas dans la province mercredi, mais en raison de l’heure limite de déclaration quotidienne, seuls 12 des cas liés à l’université ont été inclus dans le bilan de la journée.

Le médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse, le Dr Robert Strang, a déclaré que les cas sont liés à la cérémonie de remise des diplômes qui s’est tenue vendredi à l’université et aux événements sociaux officiels et informels qui ont eu lieu sur le campus et aux alentours au cours de la fin de semaine.

Selon M. Strang, les événements officiels ont respecté les protocoles de santé publique exigeant une preuve de vaccination et le port du masque si nécessaire, mais la province enquête sur les événements hors campus qui pourraient ne pas avoir respecté les règles.

Le premier ministre Tim Houston a indiqué mardi que toute personne prise en train de violer les mesures de protection de la santé de la province se verra infliger une amende.

Menaces contre le ministre de la Santé à Terre-Neuve

Un homme de 64 ans a été arrêté mardi pour avoir menacé à son domicile le ministre de la Santé de Terre-Neuve-et-Labrador en raison des règles sanitaires, a annoncé la police.

La GRC de Gander a reçu des informations vers 18 h 15, mardi, à propos d’un «homme inconnu» qui s’était présenté au domicile du ministre de la Santé John Haggie «en criant et en menaçant de lui faire subir des blessures physiques», a indiqué mercredi la GRC dans un communiqué.

Les menaces étaient liées aux règles provinciales de santé publique exigeant que toute personne âgée de plus de cinq ans porte un masque dans les lieux publics intérieurs, a indiqué la police.

La GRC a arrêté l’homme pour avoir proféré des menaces et l’a relâché sous plusieurs conditions, selon le communiqué. Il doit comparaître devant le tribunal à une date ultérieure.

Dans une déclaration envoyée par courriel mercredi, le ministre Haggie a remercié la police et a ajouté qu’il était inapproprié de faire d’autres commentaires, car l’affaire est devant les tribunaux. Il est député provincial du district de Gander.

Pendant ce temps, les responsables de la santé de la province ont signalé mercredi cinq nouveaux cas de COVID-19. Près de 30% des enfants de la province âgés de cinq à 11 ans ont maintenant reçu une première dose d’un vaccin contre la COVID-19, et plus de 91% des résidents âgés de 12 ans et plus sont désormais entièrement vaccinés, selon les données.

Onze cas au Nouveau-Brunswick

Le Nouveau-Brunswick a signalé 11 nouveaux cas de COVID-19 mercredi, portant le nombre total de cas actifs à 781.

Selon les autorités sanitaires, 10 cas de COVID-19 proviennent des écoles et des garderies de la province, la majorité se situant dans la région de Moncton. Une proportion de 80 % des cas actifs de COVID-19 ont été repérés dans des écoles primaires.

La province compte 43 personnes hospitalisées, dont 18 aux soins intensifs et 11 sous ventilateur.

Huit des personnes hospitalisées ont été initialement admises pour d’autres raisons et ont contracté la COVID-19 à la suite d’éclosions survenues dans les hôpitaux de Moncton, Saint John et Miramichi.