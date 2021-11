Attaque à la fourgonnette: une victime meurt après trois ans d’hospitalisation

TORONTO, Australie — Le cœur d’Amaresh Tesfamariam a cessé de battre plusieurs fois au cours des trois dernières années et demie.

Il y avait de nombreux «codes bleus», trop pour que sa famille se souvienne du nombre, avec le personnel se précipitant pour la ramener à la vie dans les hôpitaux où elle est restée depuis qu’elle est devenue l’une des 26 personnes écrasées lors de l’horrible attaque à la fourgonnette de Toronto.

Mais Amaresh Tesfamariam est revenue encore et encore à la vie, alitée. Chaque fois, elle a dû réapprendre à parler à travers une valve de respirateur, un processus rendu difficile par sa paralysie du cou vers le bas.

Pourtant, elle a gardé le sourire, a déclaré sa famille, et remplissait même la pièce d’un rire tonitruant quand elle le pouvait.

Le 28 octobre, son cœur a toutefois battu pour la dernière fois dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital Michael Garron. Elle est décédée des suites d’une hémorragie massive dans les poumons après avoir été sous respirateur pendant des années, a déclaré sa famille.

«Sa vie était belle, puis l’attaque a eu lieu», a résumé sa sœur Azeb Tesfamariam lors d’un entretien téléphonique depuis l’Érythrée, où la femme de 65 ans a été enterrée la semaine dernière.

«Elle ne s’est jamais plainte, elle n’a jamais blasphémé», a déclaré son frère Belay Tesfamariam depuis Washington.

La vie d’Amaresh Tesfamariam a basculé en un instant le 23 avril 2018.

À 13 h 20, elle a appelé sa sœur pour bavarder. Elles se parlaient plusieurs fois par jour. Amaresh Tesfamariam a dit à sa sœur qu’elle voulait profiter du soleil par une journée exceptionnellement chaude avant de descendre sous terre pour prendre le métro jusqu’à Fudger House, le centre de soins de longue durée où elle travaillait comme infirmière.

Environ dix minutes plus tard, Mme Tesfamariam, alors âgée de 62 ans, marchait vers le nord sur le trottoir de la rue Yonge alors que l’assaillant accélérait vers elle dans une fourgonnette louée. Elle s’est arrêtée à la vue de la fourgonnette et a tenté de s’écarter de son chemin, a-t-il été raconté lors du procès pour meurtre, mais elle a été frappée et projetée au sol, ce qui l’a blessée gravement. Dix personnes sont mortes ce jour-là et 16, dont Mme Tesfamariam, ont été blessées.

Elle passera le reste de sa vie à l’hôpital, d’abord à l’hôpital Sunnybrook, où elle a été transportée d’urgence immédiatement après l’attaque, puis à l’hôpital Michael Garron.

«Elle s’est vraiment battue pendant trois ans et demi, a raconté sa nièce, Luwam Ogbaselassie, l’une des membres de la famille à Toronto qui ont contribué à prendre soin d’elle. Je suis extrêmement triste, mais il y a aussi un réel sentiment de soulagement qu’elle puisse enfin se reposer.»