Attaque au sabre: l’accusé dit qu’il était habité par sa «mission» chaque jour

L’auteur de l’attaque au sabre le soir de l’Halloween 2020, dans le Vieux-Québec, a été habité par sa «mission» pendant plusieurs années avant les événements, à tel point qu’il ne pouvait se permettre d’avoir des amis et une conjointe.

C’est ce que l’accusé a raconté lors de la reprise de son procès mercredi au palais de justice de Québec. Carl Girouard est un des quatre témoins que la défense fera entendre au jury.

L’homme de 26 ans a dit penser à sa mission «toujours, toujours, toujours, à chaque jour», et ce, à partir de l’âge de 17 ou 18 ans. «C’était comme un deuxième monde dans ma tête que j’associais à cette mission-là», a mentionné l’accusé.

Carl Girouard fait face à deux chefs de meurtre au premier degré relativement à la mort de Suzanne Clermont, âgée de 61 ans, et de François Duchesne, âgé de 56 ans, le 31 octobre 2020. Il est également accusé de cinq chefs de tentative de meurtre.

Girouad a affirmé avoir quitté par lui-même plusieurs emplois quand il sentait que ses supérieurs voulaient se rapprocher de lui pour mieux le connaître. Une situation incompatible et «malaisante» avec ses intentions de tuer des gens.

«Je ne pouvais pas leur dire que j’ai une mission de tuer des gens. (…) Ce ne sont pas mes alter ego, je ne pouvais pas leur expliquer», a déclaré Girouard, ajoutant que c’était une «mission top secret».

Avoir une relation avec une femme ou avoir des amis était aussi contre-indiqué, puisqu’il devait rester seul pour se concentrer sur son projet pour lequel il devait mourir, a-t-il notamment expliqué.

Carl Girouard avait fait part de son désir de tuer à un travailleur social, qui est venu témoigner pour la Couronne au début du procès. L’accusé a dit au tribunal lui en avoir parlé pour «laisser de l’information» sur lui «avant de mourir».

Girouard a également expliqué pourquoi il avait choisi le Vieux-Québec un soir d’Halloween pour commettre son geste. Il a déclaré que la pleine lune était présente ce soir-là et qu’elle permettait d’attirer davantage l’attention de ses «alter ego», «des gens dans le même genre» que lui.

Son témoignage se poursuivra mercredi après-midi.

Un de ses seuls intérêts

Plus tôt en avant-midi, la mère de l’accusé est venue relater son passé aux membres du jury.

Monique Dalphond a indiqué que l’intérêt de son fils pour les armes blanches et les habits de samouraï remontait à 2014. Il s’était procuré une carte de crédit à l’âge de 18 ans et avait commencé à s’acheter des katanas — le même type de sabre japonais qui a servi au moment des événements — et des costumes.

Il ne travaillait que pour se procurer ces articles dans le but d’en faire une collection, selon ce qu’il disait, a relaté Mme Dalphond.

Il s’agissait d’un de ses seuls intérêts avec les jeux de vidéo, tandis que l’accusé n’avait «pas d’amis, pas de blonde, pas de vie sociale», a indiqué Mme Dalphond. «Il semblait heureux avec ça, je n’ai pas voulu le décourager», a-t-elle poursuivi.

Elle a mentionné que son fils avait un comportement «inapproprié» durant son enfance, nécessitant l’intervention d’un pédopsychiatre et la prise d’un médicament.

Mme Dalphond a aussi affirmé que la veille et quelques semaines avant les événements, elle avait observé que son fils n’avait pas l’air bien. Une affirmation qui entre en contradiction avec sa déclaration donnée aux policiers, a soulevé le procureur de la Couronne.

Le 1er novembre, quelques heures après l’attaque, elle aurait déclaré à la police que son fils était de bonne humeur et se portait bien. Mme Dalphond s’est défendue mercredi, disant qu’elle était «sous le choc» et avait l’esprit embrouillé au moment de sa rencontre avec la police.

Elle a soutenu par ailleurs n’avoir jamais été mise au courant des intentions de son fils avant qu’il commette ses gestes.

Le jury au procès doit déterminer si l’accusé est criminellement responsable de l’attaque. Carl Girouard a admis avoir tué deux personnes et en avoir blessé cinq autres, mais la défense plaide qu’il était atteint de troubles mentaux lors des événements.

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Meta et La Presse Canadienne pour les nouvelles