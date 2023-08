Attaque dans une bibliothèque: prison à vie et 15 ans sans possibilité de libération

NEW WESTMINSTER, C.-B. — Un homme qui a tué une femme et blessé six autres personnes lors d’une attaque au couteau dans une bibliothèque de North Vancouver, en Colombie-Britannique, a été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans.

Yannick Bandaogo, âgé de 30 ans, a plaidé coupable le 29 mai à un chef de meurtre au deuxième degré et à six chefs de tentative de meurtre lors de l’attaque de mars 2021 à l’intérieur et dans les environs de la bibliothèque publique de Lynn Valley.

Bandaogo, qui ne connaissait pas les victimes, n’a pas expliqué ses motivations au tribunal de New Westminster, même si l’avocat de la défense Georges Rivard a déclaré que son client «acceptait sa responsabilité».

Le procureur Dan Loucks a déclaré jeudi devant le tribunal qu’il espérait que la condamnation apporte une certaine forme de résolution pour les victimes, les familles et la communauté, même si on ne saura peut-être jamais les motifs derrière le geste de l’accusé.

Bandaogo a présenté ses excuses à chacune de ses victimes lors d’une audience en juillet, décrivant son «histoire d’autodestruction», impliquant une enfance difficile et une forte consommation de drogue avant l’attaque.

Le meurtre au deuxième degré est obligatoirement passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité, avec une période sans libération conditionnelle de 10 à 25 ans, et la défense et la poursuite ont présenté des suggestions conjointes au juge Geoffrey R.J. Gaul d’une période de 15 ans sans possibilité de libération conditionnelle.

Le tribunal a entendu plus tôt les déclarations des victimes et de leurs proches, notamment de la mère de la femme tuée, qui a déclaré que la mort de sa fille «douce» et «intrépide» avait brisé la famille.

Ni la femme tuée ni ses proches ne peuvent être nommés en raison d’une interdiction de publication.

Une autre victime, Emma Henderson, qui a été poignardée au visage, a déclaré au tribunal en juillet qu’elle avait subi une déviation de la cloison nasale et d’autres blessures graves au nez et à la bouche, et qu’elle avait des douleurs et une anxiété constantes à cause de l’incident.

«Je me souviens avoir demandé quel genre de monstre poignarderait les gens dans une bibliothèque. Personne ne pouvait me répondre», a-t-elle déclaré.

Une autre victime, Susanne Till, a perdu un œil lors de l’attaque et a déclaré en juillet qu’elle souffrait de fréquents maux de tête.

Elle a dit au tribunal que les effets sur ses trois enfants étaient tout aussi traumatisants, dont l’un se trouvait sur les lieux de l’attaque et était monté dans l’ambulance avec elle tout en tenant son téléphone portable couvert de sang.