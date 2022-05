Attaque meurtrière en Californie: des fidèles ont arrêté un homme armé

LAGUNA WOODS, Calif. — Une personne a été tuée et quatre autres grièvement blessées lors d’une fusillade dimanche après-midi dans une église presbytérienne de Californie, dans une banlieue où la majorité des habitants sont des personnes âgées, selon des responsables. Un suspect a été arrêté et une arme a été récupérée.

La fusillade a été signalée peu avant 13 h 30 à l’église presbytérienne de Geneva dans la ville de Laguna Woods, a précisé le département du shérif du Comté d’Orange sur Twitter.

Un homme est décédé sur les lieux et une cinquième personne a été légèrement blessée, ont indiqué des responsables. Toutes les victimes étaient des adultes.

La police a indiqué en fin d’après-midi que des fidèles avaient arrêté le tireur, qualifiant leur intervention d’acte «d’héroïsme et de bravoure exceptionnels».

Selon la police, le suspect de la fusillade est un homme asiatique dans la soixantaine qui, selon les enquêteurs, ne vit pas dans la communauté.

La police a précisé qu’au moment où ils sont arrivés sur les lieux, les paroissiens avaient ligoté l’homme.

Une trentaine de personnes ont été témoins des violences, selon Carrie Braun, porte-parole du shérif. La majorité des personnes à l’intérieur de l’église seraient d’origine taïwanaise.

Les enquêteurs ont examiné de nombreux facteurs, notamment si l’effusion de sang pouvait être un crime de haine et si le tireur était connu de la communauté ecclésiale, a-t-elle spécifié en après-midi.

Les coups de feu ont éclaté lors d’une réception en l’honneur d’un ancien pasteur d’une congrégation taïwanaise, selon un communiqué du presbytère de Los Ranchos, un organe administratif de l’église.

Des agents fédéraux du Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives intervenaient sur les lieux. Le FBI envoyait également des agents sur les lieux pour aider le shérif.

Laguna Woods a été construite comme une communauté de personnes âgées et est devenue plus tard une ville. Plus de 80 % des habitants de la ville de 18 000 habitants située à environ 80 kilomètres au sud-est de Los Angeles ont au moins 65 ans.

Le bureau du gouverneur Gavin Newsom a indiqué sur Twitter qu’il surveillait de près la situation.

«Personne ne devrait avoir peur d’aller dans son lieu de culte. Nos pensées vont aux victimes, à la communauté et à tous ceux qui sont touchés par cet événement tragique», a-t-il écrit dans un gazouillis.

L’incident s’est produit dans une zone qui regroupe plusieurs lieux de culte, dont des églises catholiques, luthériennes et méthodistes ainsi qu’une synagogue.

La fusillade est survenue un jour après qu’un homme de 18 ans a tiré et tué 10 personnes dans un supermarché de Buffalo, dans l’État de New York.