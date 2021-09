Attaqué par Blanchet, Trudeau se drape dans l’indignation

GATINEAU, Qc — Le chef fédéral Justin Trudeau s’est drapé dans l’indignation, mercredi soir, après une prise de bec avec le chef bloquiste Yves-François Blanchet au débat télévisé en français.

M. Blanchet a reproché à son adversaire de dire aux Québécois quoi faire et quoi penser sans en avoir la légitimité. Il arguait que le premier ministre fédéral prenait des positions contre l’Assemblée nationale, qui serait la voix du Québec.

«Cette insinuation, cette prétention de M. Blanchet selon laquelle si on ne croit pas à l’indépendance du Québec, on ne peut pas être un vrai Québécois, si on n’écoute pas exactement l’Assemblée nationale, on n’est pas un vrai Québécois, est tout simplement irresponsable», a affirmé M. Trudeau en conférence de presse pour faire le bilan de son débat.

Il a rappelé que 78 Québécois siégeaient aux Communes et que 11 Québécois figurent dans son conseil des ministres «pour le Canada, on demeure de fiers Québécois».

Rebel News

Il a par ailleurs durement critiqué le média militant ultra-conservateur Rebel News qui avait obtenu une accréditation à la conférence de presse à la suite d’une décision du tribunal. Il l’a même rendu responsable des manifestations et des violences qui le visent.

«Je ne vous appelle même pas un média», a affirmé M. Trudeau, en réponse à une question d’une journaliste de Rebel News.

«Des organisations telles que la vôtre continuent de désinformer les Canadiens sur la science autour des vaccins, ou sur comment nous allons traverser cette quatrième vague, c’est une des raisons pour lesquelles nous voyons des explosions de colère.»

Selon lui, Rebel News contribue à jeter de l’huile sur le feu.

«Votre groupe d’individus doit vraiment assumer une responsabilité pour la polarisation qu’on voit au Canada.»