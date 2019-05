Attaque sur des écolières au Japon: une école fondée par des soeurs de Québec

TOKYO — Des écolières, pour la plupart d’une école fondée par la communauté des Soeurs de la Charité de Québec, ont été victimes d’une attaque au couteau au Japon.

Un homme tenant un couteau dans chaque main et criant «Je vais vous tuer» a attaqué mardi des écolières qui attendaient à un arrêt d’autobus, selon des témoins.

Une enfant et un adulte ont été tués dans l’attaque à Kawasaki, en périphérie de Tokyo alors que 16 personnes ont été blessées. L’assaillant dans la quarantaine ou la cinquantaine serait aussi mort, selon les autorités et des médias japonais.

Masami Arai, un responsable au bureau de la Ville de Kawasaki, a déclaré à l’Associated Press que 16 personnes, pour la plupart des écolières, avaient été blessées et que trois autres personnes, dont l’agresseur, auraient été tuées. Parmi les gens blessés, trois l’auraient été grièvement.

La télévision nationale NHK, citant la police, a affirmé que le suspect était mort après s’être coupé au cou. .

Des témoins ont décrit une scène infernale dans laquelle des enfants et des adultes se sont affaissés, les vêtements de certaines écolières étaient trempée de sang.

Des dizaines d’enfants couraient et demandaient de l’aide, alors que leurs cartables et leurs livres étaient éparpillés sur le sol.

«J’ai entendu un cri, alors je me suis arrêté et je me suis retourné pour voir ce qui s’est passé. Ce n’était pas un ton de voix normal», a déclaré Yasuko Atsukata, ajoutant qu’elle avait ensuite vu une personne s’effondrer, puis une autre. «Les chemises blanches des écolières sont devenues rouges, alors j’ai compris qu’elles avaient été poignardées.»

Dans un stationnement voisin, un garçon qui avait l’air effrayé et en état de choc, semblait blessé au visage, aux mains et aux jambes, des blessures apparemment causées par une chute alors qu’il se sauvait.

Un témoin a raconté au journal Mainichi qu’il avait entendu des enfants hurler après être passé devant un autobus. Lorsqu’il s’est retourné, il a vu un homme brandir un couteau dans chaque main et plusieurs enfants au sol.

La police n’a pas donné de détail concernant l’attaquant. Son identité et ses motivations n’étaient pas connues dans l’immédiat. Selon des témoins, un chauffeur de bus a crié à l’assaillant alors qu’il s’enfuyait, et celui-ci s’est infligé une coupure au coup, puis il s’est effondré dans une mare de sang, avant que la police ne le saisisse.

Des chaînes de télévision ont montré des images de secouristes qui donnaient les premiers soins à des victimes qui se trouvaient à l’intérieur d’une tente orange installée dans la rue, ainsi que des policiers et d’autres responsables qui transportaient les blessés jusqu’à des ambulances.

Les autorités ont confirmé les décès de Hanako Kuribayashi, une écolière de 11 ans, de Tokyo, ainsi que d’un homme d’une trentaine d’années.

Les deux vistimes ont été blessés à la tête, à la poitrine et au visage.

Par ailleurs, des médecins de la faculté de médecine de l’Université St. Marianna ont déclaré qu’un homme dans la cinquantaine qui avait des blessures au coup était décédé à l’hôpital après avoir été transporté à partir des lieux du crime. Des responsables de la ville ainsi que des médias locaux ont déclaré que l’homme était le suspect.

Le premier ministre, Shinzo Abe a déclaré qu’il était outré par cette folie meurtrière et qu’il prendrait les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des enfants.