Attaques au couteau en Saskatchewan: la GRC étend l’alerte au Manitoba et en Alberta

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) en Saskatchewan a étendu une alerte aux provinces voisines du Manitoba et de l’Alberta pour retrouver deux suspects en liberté, après que plusieurs personnes ont été attaquées au couteau.

La GRC a déclaré que les événements avaient eu lieu à plusieurs endroits, dont sur le territoire de la Nation crie de James Smith et au village de Weldon. Les premières indications suggèrent que les victimes ont peut-être été attaquées au hasard, ont indiqué les forces de l’ordre, sans préciser combien ont été blessés.

Selon la police, les suspects recherchés se trouvaient peut-être à Regina dimanche matin.

Damien Sanderson est mesure 5 pieds et 7 pouces et pèse 155 livres, et Myles Sanderson mesure 6 pieds et 1 pouce et pèse 200 livres. Tous deux ont les cheveux noirs et les yeux marrons. Ils conduisent possiblement un Nissan Rogue noir avec la plaque d’immatriculation 119 MPI.

La Saskatchewan Health Authority affirme que plusieurs patients sont traités sur plusieurs sites.

«Un appel de personnel supplémentaire a été lancé pour répondre à l’afflux de blessés», a affirmé la porte-parole des autorités Anne Linemann dans un courriel.

Mark Oddan, un porte-parole de l’organisme sans but lucratif de service d’ambulances STARS, a déclaré que deux hélicoptères avaient été dépêchés de Saskatoon et un autre de Regina. Plusieurs patients ont ainsi été transportés à l’hôpital Royal University de Saskatoon.

M. Oddan a expliqué qu’en raison des lois sur la confidentialité, il n’est pas en mesure de divulguer des informations sur leur âge, leur sexe ou leur condition.

Selon lui, d’autres patients ont été transportés par ambulance terrestre vers les hôpitaux de Prince Albert, Nipawin et Melfort, mais il ne sait pas combien.