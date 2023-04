Attaques en Saskatchewan: une autopsie psychologique du tueur sera réalisée

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) ne saura peut-être jamais complètement pourquoi Myles Sanderson s’est livré à un saccage meurtrier à l’arme blanche contre une Première nation de la Saskatchewan, mais elle pourrait être en mesure d’offrir des réponses qui, selon certains experts, pourraient aider les familles des victimes à comprendre tout cela.

La GRC a publié jeudi une chronologie préliminaire des attaques du 4 septembre contre la nation crie de James Smith et dans le village voisin de Weldon, qui ont tué 11 personnes et en ont blessé 17. Ils ont également annoncé qu’ils procédaient à une autopsie psychologique sur Sanderson, qui est entré en détresse médicale et est décédé après avoir été placé en garde à vue.

L’autopsie psychologique pourrait aider les enquêteurs à comprendre pourquoi des personnes ont été attaquées et d’autres non, a expliqué le surintendant Joshua Graham lors d’une conférence de presse.

Le personnel du groupe des sciences du comportement de la GRC a rencontré des membres de la communauté et la famille de Sanderson dans le cadre du processus, a précisé M. Graham, et un rapport est attendu dans plusieurs mois.

Les experts dans le domaine disent qu’une autopsie psychologique pourrait apporter des réponses à la pensée de Sanderson et déterminer si la consommation de substances a joué un rôle.

Cela peut aussi dissiper la confusion dans la communauté.

«Un retour d’information approprié»

«Il est tout à fait possible et probable que nous ne puissions pas obtenir toutes les raisons, mais je suis sûr que nous en aurons quelques-unes et nous en aurons d’autres», a affirmé Antoon Leenaars, psychologue clinicien et médico-légal à Windsor, en Ontario, qui a écrit sur les autopsies psychologiques.

«Pour les survivants, s’ils reçoivent un retour d’information approprié, cela peut être très utile et curatif.»

M. Leenaars a déclaré qu’une autopsie psychologique implique normalement des entretiens approfondis avec la famille, les amis et ceux qui connaissaient la personne. Les documents, courriels et enregistrements susceptibles de faire la lumière sur l’identité de la personne et de quoi il s’agissait sont également examinés.

Le Dr Scott Theriault, psychiatre médico-légal et professeur agrégé à l’Université Dalhousie à Halifax, a déclaré qu’une autopsie psychologique vise à «reconstruire l’état d’esprit de la personne» au moment d’un crime.

Le Dr Theriault a effectué une autopsie psychologique sur Lionel Desmond, un ancien soldat de la Nouvelle-Écosse qui a tué trois membres de sa famille avant de se suicider en 2017.

Il a déterminé que Desmond était au courant de ce qu’il avait fait et aurait été criminellement responsable.

«Vous devez construire une image de qui était cette personne ou de ce à quoi elle ressemblait, a précisé le Dr Theriault. Parce que vous ne pouvez pas parler directement à la personne, vous avez besoin de beaucoup d’informations secondaires.»

Identifier les risques

M. Leenaars a déclaré que les autopsies psychologiques peuvent identifier les risques pour les communautés et aider à prévenir d’autres tragédies.

«Si nous ne comprenons pas, nous ne pouvons pas vraiment changer les choses», a-t-il déclaré.

Certaines des nouvelles informations publiées par la GRC cette semaine offrent des indices, a expliqué le Dr Thériault.

Les gendarmes ont déclaré que Myles Sanderson et son frère Damien Sanderson étaient ensemble quelques jours avant l’attaque, vendaient de la cocaïne et participaient à des bagarres.

Damien Sanderson a dit à un ami dans un bar la veille du massacre que les frères avaient une «mission» et que «les gens en entendraient parler dans les prochaines heures».

La GRC a rapporté qu’un témoin a également déclaré que les frères buvaient beaucoup et «se préparaient pour quelque chose» avant les attaques.

Myles Sanderson a d’abord tué son frère avant de poignarder les autres dans divers maisons et lieux, a indiqué la police.

«D’après ce que j’ai vu, il y a des indices d’une perturbation de l’état mental de l’individu avant que tout cela ne se produise, a indiqué le Dr Theriault. Mais dans quelle mesure cela conduira-t-il à des conclusions claires sur pourquoi cela s’est produit comme cela s’est produit et quand cela s’est produit, je ne sais pas.»

Une propension à la violence

Un document de libération conditionnelle de février 2022 a montré que Myles Sanderson avait un casier judiciaire de deux décennies et une propension à la violence en état d’ébriété.

Il a dit au conseil que la consommation régulière de drogues et la consommation d’alcool fort lui feraient «perdre la tête» et se mettre en colère.

Les gendarmes ont dit qu’on ne sait pas ce qui a motivé les attaques, et qu’ils ne le sauront peut-être jamais.

«Nous voulons nous assurer que (les familles) se sentent soutenues, informées et qu’elles sont en mesure de poursuivre leur traitement et leur guérison en attendant des réponses à leurs questions», a déclaré la commissaire adjointe Rhonda Blackmore, commandante de la GRC de la Saskatchewan.

Deux enquêtes du coroner sur les meurtres et sur la mort de Sanderson en détention sont prévues pour l’année prochaine. Mme Blackmore a déclaré qu’un examen par un officier indépendant sera également rendu public.

«Tous ceux qui sont touchés par ce qui s’est passé à la Nation crie de James Smith et à Weldon méritent des réponses.»

Débat autour des autopsies psychologiques

Les autopsies psychologiques ont déjà été remises en cause.

Au cours de l’enquête sur la fusillade de masse de 2020 en Nouvelle-Écosse qui a fait 22 morts, deux chercheurs ont déclaré que l’autopsie psychologique du tueur Gabriel Wortman manquait d’informations fondamentales et que la pratique ne fournissait pas de «moyens solides» pour générer des prédictions ou des stratégies préventives.

Les chercheurs ont déclaré que l’autopsie psychologique n’avait pas clairement défini son objectif et contenait des préjugés, car les croyances étaient présentées comme des faits.

Cependant, M. Leenaars a déclaré que les autopsies psychologiques peuvent être efficaces, tant qu’elles sont effectuées correctement. Les chercheurs doivent parler à beaucoup de gens, obtenir autant d’informations que possible et ne pas sauter aux conclusions.

«Les autopsies psychologiques sont difficiles, mais elles ont un long historique, a-t-il déclaré. Il faut être bon et exhaustif.»