Atteint de la COVID-19, Donald Trump est hospitalisé et reçoit des traitements

WASHINGTON — Après avoir révélé lui-même dans un gazouillis qu’il est atteint de la COVID-19, le président américain Donald Trump, fatigué et fiévreux, a été transporté à bord de l’hélicoptère Marine One vers un hôpital militaire, vendredi soir, où on lui a administré le médicament Remdesivir. Le président Trump avait au préalable reçu un traitement expérimental à la Maison-Blanche.

M. Trump passera «quelques jours» au centre médical militaire Walter Reed à Washington. La Maison-Blanche a précisé plus tôt dans la journée qu’il s’agissait d’une mesure de précaution et que le président continuerait de travailler à partir de la suite présidentielle de l’hôpital, qui est équipée pour lui permettre d’assumer ses fonctions officielles.

«Je vais bien, je crois. Merci à tous. LOVE!!!», a écrit Donald Trump dans un bref message sur son compte Twitter, vers minuit.

Donald Trump, âgé de 74 ans, déclaré cliniquement obèse, figure parmi les gens plus à risque de développer des complications de la maladie qui a infecté plus de sept millions de personnes aux États-Unis.

Ce dernier a passé des mois à minimiser la menace que représente ce coronavirus qui a tué plus de 205 000 Américains, parmi un million de morts sur la planète.

Le président Trump portait un masque lorsqu’il est sorti de la Maison-Blanche et a marché vers l’hélicoptère Marine One. Il a fait des signes de pouces en l’air, mais il n’a pas parlé. L’équipage de l’hélicoptère, les agents du Secret Service et les employés de la Maison-Blanche qui accompagnaient le président portaient tous un couvre-visage.

Dans une vidéo enregistrée avant son départ, le président qui est debout affirme «Je crois que je vais bien, mais on va s’en assurer».

Un mois avant l’élection

Ce revirement de situation porte un dur coup à la campagne de réélection de Donald Trump, qui tente de minimiser la menace du coronavirus depuis le début de la crise sanitaire mondiale.

M. Trump a lui-même annoncé avoir contracté la maladie dans un gazouillis, publié vers 1 h 00 vendredi matin, soit au lendemain de son retour d’un rassemblement partisan.

Tous les événements de campagne à venir pour M. Trump ont été annulés et sa participation au prochain débat des candidats à l’élection présidentielle avec le démocrate Joe Biden, prévu le 15 octobre, est maintenant remise en question.

Plusieurs de ses proches infectés

Le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Mark Meadows, a confirmé que l’équipe du président savait que sa conseillère Hope Hicks avait reçu un résultat positif avant que M. Trump n’assiste à une collecte de financement jeudi dans le New Jersey.

Dans son gazouillis initial, M. Trump a indiqué que sa femme et lui avaient entrepris immédiatement leur période d’isolement et qu’ils allaient «passer à travers, ensemble».

La première dame Melania Trump a aussi reçu un diagnostic positif à la COVID-19, tout comme plusieurs employés de la Maison-Blanche, ce qui suscite des inquiétudes.

Des officiels de l’administration publique ont laissé entendre qu’il y aurait un lien entre ces infections et la cérémonie, samedi dernier à la roseraie de la Maison-Blanche, pour l’annonce de la nomination de la juge Judge Amy Coney Barrett à la Cour suprême des États-Unis par M. Trump.

L’ancienne conseillère du président Kellyanne Conway, le recteur de l’Université Notre Dame et aux moins deux sénateurs républicains, Mike Lee et Thom Tillis, ont confirmé avoir reçu un diagnostique positif à la COVID-19 et s’être placé en isolement.

Le directeur de la campagne de M. Trump et son directeur des communications, Bill Stepien et Tim Murtaugh, figurent aussi parmi les cas confirmés de la maladie vendredi. M. Stepien, qui a des symptômes similaires à un rhume, avait rejoint Donald Trump mardi pour le premier débat entre les deux candidats à l’élection présidentielle du 3 novembre. Il a aussi annoncé s’être placé en quarantaine.