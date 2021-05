Attentat devant une école de Kaboul: le bilan s’alourdit à 50 morts et 100 blessés

KABOUL — Le bilan des victimes d’une série d’explosions devant une école de filles à Kaboul, en Afghanistan, s’est alourdi à 50 morts, dont plusieurs élèves âgées de 11 à 15 ans, a indiqué le ministère de l’Intérieur dimanche.

Le nombre de victimes de l’attentat de la veille a également grimpé à plus d’une centaine, selon un porte-parole du ministre, Tariq Arian.

Trois déflagrations ont retenti devant l’entrée de l’école alors que les élèves quittaient l’institution à la fin des classes.

L’attentat est survenu dans un quartier où la population est à majorité chiite, dans l’ouest de la capitale afghane.

La première déflagration provenait d’un véhicule bourré d’explosifs, suivi par deux autres, a dit M. Arian qui a souligné que le bilan des victimes était encore appelé à s’alourdir.

Kaboul a été secoué par plusieurs explosions dernièrement, mais celle de samedi a été parmi les plus violentes. Les critiques se multiplient d’ailleurs pour dénoncer l’absence de sécurité et le sentiment de danger croissant au sein de la population alors que les États-Unis et les pays de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) complètent la phase finale du retrait de leurs troupes de l’Afghanistan.

–

Par Rahim Faiez, The Associated Press