Attentat devant une église en Indonésie: au moins 20 blessés

MAKASSAR, Indonésie — La messe chrétienne du dimanche des Rameaux, une semaine avant Pâques, a été assombrie dimanche matin en Indonésie, où un motocycliste a déclenché une ceinture d’explosifs devant une église catholique bondée.

Au moins 20 personnes ont été blessées dans cet attentat survenu à Makassar sur l’île de Sulawesi, aussi connu sous le nom de Célèbes.

Une vidéo obtenue par l’agence The Associated Press montre des restes humains dispersés près d’une motocyclette en feu devant l’enceinte de la cathédrale du Sacré-Cœur-de-Jésus, située dans le sud de l’île.

Le prêtre Wilhelmus Tulak venait tout juste de finir de célébrer la messe du dimanche des Rameaux lorsque la déflagration a été entendue.

Il a affirmé que l’explosion est survenue vers 10 h 30, heure locale, tandis que des fidèles commençaient à quitter l’église et qu’un autre groupe s’amenait à l’intérieur.

Il a précisé que les gardiens de sécurité trouvaient suspecte la présence des deux personnes sur la moto. L’une d’entre elles a déclenché sa ceinture d’explosifs au moment où elles allaient être interceptées.

La police a indiqué que les deux suspects à moto sont morts sur le coup et que les éléments de preuve suggèrent qu’il s’agissait d’un homme et d’une femme.

Un gardien de sécurité et plusieurs pratiquants figurent parmi les blessés.

–

Par Yusuf Wahil et Niniek Karmini, The Associated Press