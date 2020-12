Attentat: la police de Nashville révèle l’identité d’un possible suspect

NASHVILLE — Les enquêteurs ont révélé l’identité de l’individu faisant l’objet d’une enquête à la suite de l’explosion qui a secoué le centre-ville de Nashville, le jour de Noël.

Il s’agit d’une résident du Tennessee, Anthony Quinn Warner, a indiqué un porte-parole de la police du Grand Nashville, Don Aaron.

L’individu aurait des compétences en électronique et en système d’alarme.

Les enquêteurs fédéraux et de l’État cherchent toujours à identifier formellement la personne qui a fait exploser une bombe dans un véhicule récréatif stationné près d’un centre de transmission de la société AT&T. Trois personnes ont été blessées tandis que plus de 40 commerces ont été endommagés par la déflagration.

Une source policière a indiqué à l’Associated Press que les enquêteurs fédéraux ont commencé à examiner les états financiers de M. Warner et son historique sur internet.

Les agents fédéraux examinent aussi l’hypothèse voulant que AT&T ait été la cible de l’attentat.

Dimanche, la société a indiqué qu’elle avait dû réacheminer ses signaux vers d’autres installations à cause des dégâts provoqués par l’explosion. Elle a déclaré qu’elle apportait des ressources pour aider à rétablir les services vocaux et de données. Elle prévoit disposer de 24 remorques supplémentaires d’équipements d’ici la fin de la journée.

«Noël ne sera plus pareil»

Les cinq policiers qui s’étaient approchés des lieux quelques instants avant l’explosion ont raconté dimanche leur version des faits.

«Cela va nous lier pour toujours, pour le reste de ma vie, a dit l’agent James Wells, qui souffre d’une perte auditive à la suite de l’explosion. Noël ne sera plus jamais pareil.»

«J’ai vu une lueur orange et j’ai entendu un gros boum, ajoute-t-il. Pendant que je vacillais, je me disais de rester debout et de rester en vie.»

L’agent Amanda Topping a relaté qu’elle avait initialement garé son auto-patrouille juste à côté du véhicule récréatif. Elle l’a ensuite déplacée après avoir entendu un enregistrement prévenant qu’une bombe allait exploser. La policière a appelé sa conjointe pour lui dire que «les choses étaient vraiment bizarres».

Les agents ont commencé à évacuer les personnes circulant dans les environs ou demeurant à proximité.

L’agente Brenna Hosey a mentionné que ses collègues et elle ont frappé à six ou sept portes dans des appartements voisins pour avertir les gens d’évacuer. Elle se souvenait particulièrement d’avoir dû implorer une mère stupéfaite de quitter son logement en compagnie de ses quatre enfants.

«Je n’ai pas d’enfants, mais j’ai des cousins et des nièces, des gens que j’aime qui sont petits», a dit Mme Hosey.

– Par The Associated Press