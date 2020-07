Attention aux bars, mais aussi aux fêtes privées, dit Horacio Arruda

À la veille des vacances de la construction, le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, avertit les Québécois qu’ils ne doivent pas juste se méfier de contracter la COVID-19 dans les bars et qu’ils doivent aussi faire attention aux fêtes privées qui rassemblent beaucoup de personnes.

Les vacances de la construction sont synonymes de déplacements entre les régions, et cela peut être propice à la propagation de la maladie, a-t-il rappelé en conférence de presse mardi à Trois-Rivières.

Et le virus est encore dans la communauté, a-t-il dit: il n’y a qu’à regarder ce qui s’est passé récemment avec les plus jeunes qui ont fréquenté les bars et des fêtes privées.

M. Arruda a rappelé qu’il est interdit d’être plus de 10 personnes à la maison en même temps.

Une fête avec 50 personnes, c’est non, a-t-il dit.

Il en a profité pour demander la collaboration de la population: quand des employés de la Santé publique appellent pour vérifier si une personne était présente dans un bar ou une fête pour retracer ceux qui ont été exposés à une personne contaminée, il faut dire la vérité.

«On n’enverra pas la police», pour distribuer des amendes, a-t-il insisté. «On ne va pas vous chicaner.»

On ne cherche pas des coupables, a ajouté le directeur national de la santé publique, répétant que la démarche est nécessaire pour contenir la propagation du virus.