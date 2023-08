Au Canada anglais, les étudiants peinent eux aussi à trouver un logement

CALGARY — Le Québec n’est pas la seule province canadienne où les étudiants universitaires subissent de plein fouet la crise du logement.

Par exemple, l’association étudiante de l’Université de Calgary souligne que ses membres vivent aux extrémités de la ville. Le trajet pour se rendre à l’université peut nécessiter d’une à deux heures par jour.

Elle ajoute que certains qui ont trouvé un logement près du campus vivent dans une situation précaire. D’autres ont choisi de demeurer dans leurs véhicules.

Shane Royal, directeur principal des services auxiliaires à l’Université de Calgary, a déclaré que l’établissement albertain n’avait pas eu de liste d’attente pour un logement sur le campus depuis près d’une décennie.

«Après la crise de la COVID-19, nous avons constaté une augmentation spectaculaire des demandes de séjour en résidence», a-t-il déclaré.

La liste d’attente s’est allongée à 750 étudiants cette année, mais M. Royal a déclaré qu’elle avait été réduite à 74 étudiants, la plupart de ceux qui attendaient ayant trouvé un logement hors campus.

C’est le cas de Luis Sanchez Diaz, qui a réussi à trouver un petit appartement partagé à cinq minutes de l’école par «pure chance».

Luis Sanchez Diaz, un étudiant étranger de quatrième année en sciences politiques, a étudié en ligne pendant la pandémie de COVID-19 en 2020 à Cuernavaca, au Mexique. Il a déménagé à Calgary à l’automne 2021 et a vécu dans une résidence sur le campus jusqu’à ce qu’il perde sa place en avril.

«C’était une loterie, donc peu importe à quel point vous avez postulé tôt, si vous avez payé vos frais, si vous êtes un bon locataire», a déclaré M. Sanchez Diaz, 24 ans.

Problématique généralisée

Des préoccupations similaires ont été soulevées dans tout le pays alors que les taux d’inoccupation diminuent et que les loyers montent en flèche dans de nombreuses villes.

Le conseil municipal de Calgary, par exemple, pourrait mettre en œuvre cet automne les recommandations d’un groupe de travail sur le logement abordable. Ces recommandations incluent l’augmentation et la diversification de l’offre de logements et l’amélioration des conditions de vie dans les logements locatifs.

À Halifax, une organisation qui aide des femmes et des enfants à se loger dit avoir été surprise cette semaine lorsqu’une université locale l’a contactée pour qu’elle soutienne les étudiants n’ayant pu trouver un logis.

«J’ai été vraiment stupéfaite que quelqu’un vienne dans une organisation comme la nôtre, a déclaré Sheri Lecker, directrice générale d’Adsum for Women and Children. Nous ne sommes pas les bonnes personnes et nous sommes également submergés.»

Mme Lecker a déclaré que tous les fournisseurs de logements ont du mal à trouver un endroit sûr pour les personnes qui séjournent dans des tentes, sur des bancs ou dans des voitures.

Difficile de répondre à la demande

Certaines universités ont tenté d’atténuer la crise, mais affirment qu’il est difficile de répondre à la demande.

L’Université de la Colombie-Britannique a ouvert une nouvelle résidence étudiante à Vancouver plus tôt ce mois-ci, qui devrait offrir 316 lits supplémentaires aux étudiants cet automne.

«Le défi numéro un est le même que celui auquel nous sommes confrontés partout au pays en ce moment, soit la pénurie de logements abordables», a déclaré Andrew Parr, vice-président associé au logement étudiant et aux services communautaires.

«Les étudiants ont un accès très limité à la recherche de logements abordables et proches du campus. Cela crée donc une demande énorme sur ce que nous proposons aux étudiants», a-t-il ajouté.

Cette demande augmente chaque année malgré l’ajout de 5500 lits sur le campus au cours des 12 dernières années. En 2010, la liste d’attente pour les résidences étudiantes a culminé à 3200 étudiants. Cette année, le nombre d’étudiants est passé à 8000.

L’Alliance canadienne des associations étudiantes a demandé au gouvernement fédéral d’investir 3,2 milliards $ pour construire 15 000 résidences dans l’ensemble du pays au cours des six prochaines années.

Le manque de logements abordables pour tous les Canadiens, y compris les étudiants, était au centre des préoccupations lors de la retraite du conseil des ministres de cette semaine.

Les politiciens ont promis des mesures concrètes en matière de logement, mais n’ont proposé aucun nouveau programme spécifique.