Au moins 20% du fonds international climatique ira pour préserver la biodiversité

GLASGOW, R.-U. — Le ministre canadien de l’Environnement a déclaré que le gouvernement fédéral allouerait au moins 20 % de son engagement financier international de 5,3 milliards de dollars pour le climat à des solutions fondées sur la nature dans les pays en développement au cours des cinq prochaines années, afin de limiter la perte de biodiversité.

Steven Guilbeault a fait cette promesse lors d’un discours prononcé samedi à la conférence COP26 des Nations Unies à Glasgow, en Écosse.

Selon le nouveau ministre de l’Environnement, il est nécessaire d’adopter une approche coordonnée pour lutter contre les changements climatiques et la perte de biodiversité, car ces questions sont intrinsèquement liées.

Selon M. Guilbault, aider les pays en développement à adopter des «solutions fondées sur la nature», telles que la restauration des zones humides et la préservation des zones naturelles riches en carbone, permettra d’atteindre ces deux objectifs.

La COP26, qui dure 14 jours, réunit les dirigeants de plus de 120 pays afin de finaliser la manière dont ils vont atteindre les objectifs fixés dans l’accord de Paris sur le climat de 2015.

Les participants à la conférence s’efforcent de définir les règles de mise en œuvre d’un certain nombre d’objectifs, principalement la réduction des émissions de gaz à effet de serre afin de limiter le réchauffement de la planète à un niveau aussi proche que possible de 1,5 degré Celsius d’ici la fin du siècle.

«Nous devons travailler ensemble pour conserver et protéger les grandes zones intactes de biodiversité et riches en carbone du monde – les tourbières de la forêt boréale, de l’Amazonie, du bassin du Congo et de l’Asie du Sud-Est», peut-on lire dans le discours de M. Guilbeault à la conférence. «Si nous ne les protégeons pas, la biodiversité ne sera pas protégée, ni notre climat».