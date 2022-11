Au moins 25 millions d’Américains sont menacés par le mauvais temps mardi

JACKSON, Miss. — Au moins 25 millions d’Américains étaient menacés mardi par des intempéries qui pourraient donner naissance à des tornades, provoquer des inondations ou faire tomber des grêlons de la taille d’une balle de tennis.

Le système météorologique se déplacera de l’est du Texas vers l’Indiana et la Géorgie. Le National Storm Prediction Center des États-Unis a précisé que des villes comme La Nouvelle-Orléans, Memphis, Nashville et Birmingham pourraient être touchées.

Des portions de la Louisiane et du Mississippi sont les plus à risque de tempêtes sévères mardi après-midi et mardi soir. Le mauvais temps pourrait se poursuivre mercredi et se déplacer vers l’Alabama.

Il est inhabituel de voir les météorologues fédéraux mettre en garde contre des tornades qui pourraient sévir sur de longues distances, mais c’est exactement ce qu’ils ont fait mardi.

«Une succession d’orages graves ― dont certains capables de générer des tornades prolongées pouvant causer des dommages de catégorie F3 ou plus ― est possible cet après-midi et ce soir dans les régions de la vallée du Mississippi et du Mid-South», a prévenu le centre basé à Norman, dans l’Oklahoma.

Des tornades de catégorie F3 peuvent générer des rafales pouvant atteindre 265 kilomètres/heure.

Des veilles d’inondations ont été lancées mardi pour le sud-est du Mississippi et le sud-ouest de l’Alabama, où on attend une dizaine de centimètres de pluie, ce qui pourrait provoquer des crues-éclairs, a indiqué le Service national météorologique des États-Unis.

La Mississippi Emergency Management Agency a demandé aux résidents de l’État de rester informés et de prévoir où ils iront en cas d’urgence. On leur a aussi conseillé de prendre des photos de leur maison avant l’arrivée du mauvais temps.

«Ces photos peuvent être utilisées en cas de réclamation aux assurances et/ou en cas de demande d’aide si votre maison est endommagée par la tempête», a précisé l’agence sur Twitter.