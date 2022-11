Au moins 46 morts dans un séisme de magnitude 5,6 en Indonésie

JAKARTA, Indonésie — Un séisme a secoué lundi l’île principale de Java, en Indonésie, faisant au moins 46 morts, endommageant des dizaines de bâtiments et nécessitant de nombreuses évacuations.

L’Insitut des études géologiques des États-Unis a déclaré que le séisme de magnitude 5,6 était centré dans la région de Cianjur, dans la province de Java occidental, à une profondeur de 10 kilomètres.

«Il y a 46 morts à l’hôpital régional de Cianjur et environ 700 blessés. Beaucoup ont été blessés parce qu’ils ont été touchés par des bâtiments effondrés», a déclaré le chef de l’Agence nationale d’atténuation des catastrophes, Suharyanto.

Plusieurs glissements de terrain ont également été signalés autour de Cianjur.

Des dizaines de bâtiments ont été endommagés, dont un pensionnat islamique, un hôpital et d’autres installations publiques, a indiqué l’agence.

Des informations sont toujours recueillies sur l’étendue des pertes et des dégâts, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Le tremblement de terre a été fortement ressenti dans la grande région de Jakarta. Les immeubles de grande hauteur de la capitale ont oscillé et certains ont été évacués.

Les séismes se produisent fréquemment dans le plus grand archipel au monde, mais il est rare qu’ils se fassent sentir à Jakarta.

Le pays de plus de 270 millions d’habitants est fréquemment frappé par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis en raison de son emplacement sur la «ceinture de feu», un arc de volcans et de lignes de faille dans le bassin du Pacifique.

En février, un tremblement de terre de magnitude 6,2 a tué au moins 25 personnes et en a blessé plus de 460 dans la province de Sumatra occidental. En janvier 2021, plus de 100 personnes ont été tuées et près de 6 500 autres ont été blessées dans un séisme de magnitude 6,2 dans la province de Sulawesi occidental.

Un puissant tremblement de terre et un tsunami dans l’océan Indien en 2004 ont causé la mort à près de 230 000 personnes dans une douzaine de pays, la plupart en Indonésie.