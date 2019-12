Au moins 71 soldats nigériens tués dans une attaque contre un camp reculé

NIAMEY, Niger — Une centaine de djihadistes ont tendu une embuscade contre un camp militaire dans l’ouest du Niger, mercredi, tuant au moins 71 soldats, ce qui en fait l’attaque la plus meurtrière contre les forces de ce pays d’Afrique de l’Ouest de mémoire récente.

Cette embuscade de grande envergure survient à quelques jours d’un sommet en France où le président Emmanuel Macron doit rencontrer les dirigeants ouest-africains pour discuter de l’avenir du rôle de l’armée française dans la région du Sahel.

Le porte-parole de l’armée nigérienne, le colonel Boukar Hassan, a annoncé le bilan des victimes mercredi soir à la télévision nationale, en précisant qu’une dizaine d’autres soldats avaient été blessés dans l’attaque survenue pendant la nuit.

Un message publié mercredi soir sur le compte Twitter du président Mahamadou Issoufou affirme que celui-ci a interrompu sa visite en Égypte à la suite des événements survenus près de la frontière entre le Niger et le Mali.

L’attaque s’est produite dans une région isolée du Niger où des djihadistes liés au groupe armé État islamique (Daech) sont actifs depuis longtemps.

Les violences se sont produites à seulement 45 kilomètres de Ouallam, où quatre militaires américains et quatre soldats nigériens sont morts il y a deux ans lorsque leur patrouille conjointe a essuyé des tirs dans une embuscade élaborée.

Des extrémistes liés à la fois à Daech et à Al-Qaïda perpètrent depuis plusieurs années des attaques dans cette vaste région désertique. Une mission militaire française au Mali et une force régionale sahélienne n’ont pas réussi à endiguer les violences. Des groupes extrémistes ont également accru leur présence au Burkina Faso voisin depuis un an.

Certains analystes ont suggéré que les embuscades meurtrières visant les postes militaires reculés ont non seulement pour but de voler des armes, mais aussi d’étendre la zone sous contrôle des djihadistes.

Compte tenu de l’insécurité croissante dans la région, l’armée malienne a même fermé certains de ses avant-postes les plus isolés et les plus vulnérables dans le cadre d’une réorganisation de ses effectifs.