Au moins dix migrants ont été tués dans un accident routier au sud du Mexique

TAPACHULA, Mexique — Au moins 10 migrants sont morts et environ 15 autres personnes ont été blessées lorsqu’un camion de marchandises dans lequel ils se trouvaient s’est renversé sur une autoroute du sud du Mexique, près de la frontière avec le Guatemala.

Il s’agit du dernier d’une série de décès de migrants au Mexique, dans un contexte d’afflux de migrants se dirigeant vers la frontière américaine.

Le bureau de la défense civile de l’État du Chiapas a déclaré que l’accident de camion s’est produit dimanche sur une autoroute près de la ville de Pijijiapan, à environ 175 kilomètres de la frontière guatémaltèque.

Le bureau a publié des photos montrant un petit camion avec une caisse ouverte renversée sur le côté et des victimes jetées sur le bord de l’autoroute.

La nationalité des victimes n’a pas été dévoilée par les autorités, mais un employé du bureau du procureur a déclaré qu’il s’agissait en grande partie de migrants cubains qui faisaient du stop dans des véhicules qui passaient. L’employé n’était pas autorisé à parler officiellement.

On ne sait pas non plus combien des 15 blessés étaient des migrants. Il n’y avait aucune information immédiate sur leur état ou leur nationalité.

Les autorités mexicaines interdisent généralement aux migrants sans papiers de prendre le bus, de sorte que ceux qui n’ont pas les moyens d’embaucher des passeurs marchent souvent le long des autoroutes, faisant du stop à bord de camions qui passent.

Semaine funeste

La dernière semaine a été funeste avec le décès de plusieurs migrants à travers le pays.

Un migrant équatorien est mort et 10 autres personnes originaires de Colombie et du Guatemala ont été blessées dans un accident survenu samedi alors qu’ils étaient emmenés pour traitement dans une camionnette exploitée par l’agence mexicaine de l’immigration.

L’Institut national des migrations du Mexique a déclaré que cette camionnette avait été impliquée dans une collision avec un bus dans la ville de Mexicali, de l’autre côté de la frontière avec Calexico, en Californie.

Vendredi, deux migrants mexicains ont été tués par balle du côté mexicain de la frontière et trois autres ont été blessés par balle, a indiqué l’Institut des migrations. Les services de secours ont découvert à l’aube un groupe de 14 ressortissants mexicains sur la colline de Cuchuma, près de Tecate, une ville située entre Mexicali et Tijuana.

La cause de la fusillade n’est pas connue, mais les passages de migrants impliquent souvent des accords avec des cartels locaux pour le droit de passage. Les migrants sont parfois abattus si leur passeur travaille pour un gang rival ou s’ils n’ont pas payé leur droit de passage. Les migrants sont également souvent volés par des bandes itinérantes de voleurs et de ravisseurs dans les zones frontalières.

Jeudi, au Chiapas, un camion s’est renversé sur l’autoroute, tuant deux migrants centraméricains et en blessant 27 autres.

L’Institut des migrations a déclaré vendredi que 52 migrants voyageaient dans un camion-benne surpeuplé lorsque le conducteur en a perdu le contrôle et s’est renversé. Les blessés, dont six enfants, ont été transportés à l’hôpital, où ils ont tous obtenu une carte d’asile légale, en tant que victimes d’un crime commis sur le territoire mexicain.

Mercredi, deux migrants centraméricains sont morts après avoir tenté de monter à bord d’un train en marche dans l’État de Coahuila, près de la frontière du Texas.