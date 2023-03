Au moins huit migrants sont décédés dans un naufrage au large de la Californie

SAN DIEGO — Au moins huit personnes ont perdu la vie au large de San Diego, en Californie, lorsque deux bateaux de migrants ont chaviré au cœur d’un épais brouillard, ont annoncé dimanche les autorités américaines.

Une femme hispanophone qui était sur l’un des petits bateaux a appelé le 911 samedi soir pour signaler que l’autre bateau s’était renversé à Black’s Beach, ont annoncé les autorités. Elle a dit qu’il y avait 15 personnes sur le bateau chaviré et 8 sur le sien.

La Garde côtière et des pompiers de San Diego ont repêché les corps de huit adultes, mais le brouillard a entravé la recherche de victimes supplémentaires. Les efforts de recherche ont repris dimanche, mais aucun corps supplémentaire n’a été retrouvé.

Les survivants peuvent s’être échappés par voie terrestre, y compris la femme qui a appelé le 911. Les autorités ignorent où elle se trouve.

Le chef des sauveteurs de San Diego, James Gartland, a indiqué que les sauveteurs avaient trouvé les deux bateaux renversés dans des eaux peu profondes. Les vagues étaient modestes, avec une houle d’environ un mètre, mais le ciel était brumeux et sombre.

«Cette zone est très dangereuse, même pendant la journée, a expliqué M. Gartland lors d’une conférence de presse. Il y a une série de barres de sable et des courants qui tirent vers le large. Vous pensez pouvoir débarquer et avoir l’eau à la taille, au genou, et être en sécurité, mais il y a de longues crevasses. Si vous y tombez, ces courants vous ramèneront vers la mer.»

Des centaines d’opérations de migration maritime se produisent chaque année au large des côtes californiennes et s’avèrent parfois mortelles. En mai 2021, un bateau bondé transportant des migrants a chaviré et s’est brisé dans de puissantes vagues le long de la côte rocheuse de San Diego, tuant trois personnes et en blessant plus de deux douzaines d’autres.

Le passage par voie maritime a longtemps été une solution risquée pour les migrants afin d’éviter les frontières terrestres fortement gardées. Les petits bateaux arrivent du Mexique en pleine nuit, parcourant parfois des centaines de kilomètres au nord, puis essaient de se mêler aux embarcations de plaisance et de pêche pendant la journée.

Au moins certaines des victimes de samedi étaient mexicaines, selon le consulat de San Diego, mais on ne sait pas combien. Le nombre de passages illégaux a explosé sous le président Joe Biden, de nombreux migrants se rendant aux agents frontaliers et se faisant libérer aux États-Unis alors que leur dossier est présenté au tribunal de l’immigration.

___

Le journaliste de l’Associated Press Christopher Weber a contribué à cet article depuis Los Angeles.