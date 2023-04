Au moins six blessés après une deuxième nuit de violences à Jérusalem

JÉRUSALEM — La violence a troublé Jérusalem pour une deuxième nuit consécutive, mercredi, lorsque des fidèles palestiniens se sont barricadés à l’intérieur de la mosquée Al-Aqsa dans l’enceinte sensible de la vieille ville. La police israélienne a utilisé la force pour en faire sortir des dizaines de fidèles. La tension à Jérusalem a également provoqué des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza mercredi soir.

Les combats, qui surviennent alors que les musulmans marquent le mois sacré du Ramadan et que les Juifs commencent la Pâque, ont fait craindre une conflagration plus large.

Le Croissant-Rouge palestinien a signalé qu’au moins six personnes avaient été blessées lors des dernières violences. Les autorités islamiques du Waqf, qui gèrent le complexe, ont déclaré que la police avait tiré des grenades assourdissantes et des balles en caoutchouc pour disperser la foule.

La police israélienne a déclaré que «des dizaines de mineurs enfreignant la loi» avaient semé le chaos, lançant des pierres et d’autres objets sur les policiers et obligeant la police à agir pour rétablir «la sécurité, la loi et l’ordre».

D’autres Palestiniens s’étaient rassemblés dans la mosquée, répondant aux appels du Waqf pour prier à l’intérieur pendant la nuit. À l’une des entrées de la mosquée, on pouvait voir des policiers escorter des dizaines de Palestiniens hors de l’enceinte. Les résidents et les acheteurs se sont déplacés, regardant des vidéos de médias sociaux sur leurs téléphones montrant les nouveaux affrontements qui s’étaient produits à quelques mètres de là.

Tôt mercredi, la police israélienne a pris d’assaut la mosquée Al-Aqsa, tirant des grenades assourdissantes sur des Palestiniens qui lançaient des pierres et des pétards dans une explosion de violence au cours d’une période de vacances sensible. Les militants palestiniens de Gaza ont répondu par des tirs de roquettes sur le sud d’Israël, provoquant des frappes aériennes israéliennes répétées.

La violence s’était calmée tôt mercredi matin, mais dans la soirée, des militants palestiniens ont tiré deux autres roquettes depuis Gaza, l’une tombant à court à l’intérieur de Gaza et l’autre près de la barrière de sécurité séparant Gaza d’Israël, a déclaré l’armée israélienne. Aucune victime n’a été signalée.

La mosquée est située au sommet d’une colline, sacrée pour les juifs et les musulmans, et des revendications contradictoires à son sujet ont déjà dégénéré en violence, y compris une guerre sanglante de 11 jours entre Israël et le Hamas, le groupe militant islamique qui dirige Gaza. Al-Aqsa est le troisième site le plus sacré de l’Islam et se trouve dans un endroit connu des Juifs sous le nom de Mont du Temple, qui est le site le plus sacré du judaïsme.

Des groupes militants palestiniens ont averti que de nouvelles confrontations étaient à venir, mais un responsable palestinien a déclaré que l’Autorité palestinienne était en contact avec des responsables en Égypte, en Jordanie, aux États-Unis et aux Nations Unies pour désamorcer la situation. Il a parlé sous couvert d’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à informer les médias.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que le pays s’efforçait de «calmer les tensions» sur le lieu saint.

Les personnes qui ont été détenues dans l’enceinte, puis relâchées, ont déclaré que la police avait utilisé des matraques, des chaises, des fusils et tout ce qu’elle pouvait trouver pour frapper les Palestiniens, y compris des femmes et des enfants, qui ont répondu en lançant des pierres et en déclenchant des pétards qu’ils avaient apportés aux prières du soir. par crainte d’éventuels heurts. Devant la porte de la mosquée, la police a dispersé des foules de jeunes hommes avec des grenades assourdissantes et des balles en caoutchouc.

Les médecins du Croissant-Rouge palestinien ont annoncé qu’au moins 50 personnes avaient été blessées. La police israélienne a déclaré qu’elle n’était pas en mesure de confirmer dans l’immédiat les rapports et les vidéos montrant des officiers battant des Palestiniens, mais a déclaré que 350 personnes avaient été arrêtées. Ils ont ajouté qu’un officier avait été blessé à la jambe.

Par ailleurs, l’armée israélienne a déclaré qu’un soldat avait été légèrement blessé par balle en Cisjordanie occupée.

La plupart des Palestiniens arrêtés à Al-Aqsa ont été libérés en début d’après-midi, a déclaré l’avocat Khaled Zabarqa, qui représente plusieurs d’entre eux. Mais il a déclaré qu’une cinquantaine de Palestiniens, dont beaucoup de Cisjordanie occupée, étaient toujours détenus et que leurs affaires seraient entendues vendredi devant le tribunal militaire d’Ofer. Il a estimé le nombre total d’arrestations à 450.

L’envoyé de l’ONU au Moyen-Orient, Tor Wennesland, s’est dit «consterné par les images de violence» à Al-Aqsa, condamnant les passages à tabac et les arrestations massives de Palestiniens ainsi que les informations selon lesquelles des Palestiniens auraient stocké des pétards et des pierres.

Riyad Mansour, l’ambassadeur palestinien à l’ONU, a exprimé «son indignation et sa condamnation« face à l’attaque, déclarant aux journalistes au siège de l’ONU : «C’est le droit des fidèles musulmans palestiniens d’exercer leurs devoirs religieux et leurs prières en ce mois sacré du Ramadan, et en à tout autre moment dans cette sainte mosquée d’Aqsa.»

Mercredi, des foules de Palestiniens se sont rassemblées autour d’un poste de police à Jérusalem, attendant avec impatience que leurs proches sortent de détention. Amin Risheq, un jeune de 19 ans de Jérusalem-Est, a affirmé qu’après avoir été battu et forcé à s’allonger sur le sol de la mosquée avec des dizaines d’autres, les mains liées derrière le dos, il a été emmené au poste de police où il a dit qu’il n’avait pas eu accès à des toilettes, à des soins médicaux ou à de l’eau pendant plus de six heures.

«Ils nous ont traités comme des animaux», a-t-il lâché.

Depuis le début du Ramadan le 22 mars, des dizaines de fidèles musulmans ont tenté à plusieurs reprises de passer la nuit dans la mosquée, une pratique qui n’est généralement autorisée que pendant les 10 derniers jours des vacances d’un mois. La police israélienne est entrée chaque nuit pour expulser les fidèles.

Les tensions ont été encore exacerbées par les appels des ultranationalistes juifs à procéder à l’abattage rituel d’une chèvre dans l’enceinte, comme cela s’est produit dans les temps anciens.

Israël interdit l’abattage rituel sur le site, mais les appels des extrémistes juifs à relancer la pratique, y compris des offres de récompenses en espèces à quiconque tenterait même d’introduire un animal dans l’enceinte, ont amplifié les craintes des musulmans qu’Israël complote pour prendre le contrôle du site .

Netanyahu a répété mercredi qu’il s’était engagé à préserver l’arrangement de longue date dans l’enceinte. Il a décrit les fidèles qui se sont enfermés dans la mosquée comme des «extrémistes» qui ont empêché les musulmans d’entrer pacifiquement dans la mosquée.

Plus d’une centaine de juifs religieux ont filtré sur le site mercredi pendant les heures normales de visite du matin, alors que de petites foules de musulmans se rassemblaient autour d’eux en criant : « Dieu est plus grand !»

Les Juifs sont autorisés à visiter l’enceinte, mais pas à y prier, en vertu d’accords de longue date. Mais ces visites, qui se sont multipliées ces dernières années, ont souvent suscité des tensions, notamment parce que certains Juifs sont souvent vus en train de prier tranquillement.

Après que quelque 80 000 fidèles aient assisté aux prières du soir à la mosquée mardi, des centaines de Palestiniens se sont barricadés à l’intérieur pendant la nuit pour prier. Certains ont dit qu’ils voulaient s’assurer que les juifs religieux ne procédaient pas à des sacrifices d’animaux. Après qu’ils aient refusé de partir, la police israélienne est entrée dans la mosquée.

La police israélienne a déclaré que «plusieurs jeunes enfreignant la loi et agitateurs masqués» ont apporté des feux d’artifice, des bâtons et des pierres dans la mosquée, scandant des insultes et verrouillant les portes d’entrée. «Après de nombreuses tentatives prolongées pour les faire sortir en parlant en vain, les forces de police ont été forcées d’entrer dans l’enceinte», a déclaré la police.

Moayad Abu Mayaleh, 23 ans, a déclaré avoir bloqué une porte de la mosquée avec des centaines d’autres personnes pour empêcher la police d’entrer avant qu’elle n’entre par effraction.

« Nous ne pouvons pas les laisser s’en tirer comme ça », a-t-il dit, criant des insultes à la police israélienne alors qu’il quittait la gare.

En Cisjordanie occupée, les dirigeants palestiniens ont dénoncé l’attaque contre les fidèles comme une violation qui «conduira à une grande explosion».

Les militants palestiniens ont répondu aux événements en tirant un barrage de roquettes depuis Gaza sur le sud d’Israël, déclenchant des sirènes de raid aérien dans la région alors que les habitants se préparaient à commencer la semaine de vacances de la Pâque.

L’armée israélienne a déclaré qu’un total de cinq roquettes avaient été tirées, et toutes avaient été interceptées. Israël a répondu par des frappes aériennes qui, selon l’armée, ont touché des sites de stockage et de fabrication d’armes du Hamas.

«Nous ne voulons pas que cela dégénère», a déclaré le lieutenant-colonel Richard Hecht, porte-parole de l’armée. Mais il a dit que si les tirs de roquettes persistaient, «nous répondrons de manière très agressive».

Les groupes militants palestiniens Hamas et Jihad islamique ont appelé les résidents palestiniens de Jérusalem, de Cisjordanie et d’Israël à se rassembler autour de la mosquée Al-Aqsa et à affronter les forces israéliennes. Les Palestiniens doivent être préparés «à l’inévitable confrontation des prochains jours», a déclaré Ziyad al-Nakhala, chef du Jihad islamique.

Alors que la violence se déroulait à Jérusalem, l’armée israélienne a signalé des combats dans une ville palestinienne de Cisjordanie occupée. Il a indiqué que les habitants de Beit Umar, près de la ville instable d’Hébron, ont brûlé des pneus, lancé des pierres et des explosifs sur les soldats. Il a indiqué qu’un soldat a été abattu par des suspects armés, qui ont réussi à s’enfuir.

Il a déclaré plus tard dans la journée que des Palestiniens avaient ouvert le feu à un poste de contrôle près de la ville de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, sans faire de victimes.

La violence israélo-palestinienne a augmenté au cours de l’année dernière, alors que l’armée israélienne a mené des raids quasi nocturnes sur les villes et villages palestiniens et que les Palestiniens ont organisé de nombreuses attaques contre les Israéliens.

Au moins 88 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens cette année, selon un décompte de l’Associated Press. Les attaques palestiniennes contre les Israéliens ont tué 15 personnes au cours de la même période.

Israël affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants. Mais des jeunes lanceurs de pierres et des passants non impliqués dans la violence figuraient également parmi les morts. Tous les morts israéliens sauf un étaient des civils.

___

Akram a rapporté de la ville de Gaza, bande de Gaza. Les rédacteurs de l’Associated Press Ilan Ben Zion à Jérusalem et Edith M. Lederer aux Nations Unies y ont contribué.