Au moins trois décès liés à la COVID-19 ont été signalés dans le Canada atlantique

Au moins trois décès liés à la COVID-19 ont été signalés vendredi dans le Canada atlantique.

Deux d’entre eux ont été rapportés au Nouveau-Brunswick, le dernier à Terre-Neuve-et-Labrador.

Au Nouveau-Brunswick, les autorités ont confirmé la mort d’une personne âgée de 80 à 89 ans de la région de Moncton et celle d’une personne de 90 ans et plus de la région de Campbellton. Le bilan des victimes s’élève désormais à 72 dans la province depuis le début de la pandémie.

La pandémie n’a donné aucun signe de répit dans la province de la Sagouine où on a enregistré 130 nouveaux cas de COVID-19, 14 de plus de la veille. Une grande majorité d’entre eux n’étaient pas vaccinés ou ne l’étaient que partiellement.

La situation demeure alarmante dans de nombreuses régions. Ainsi, 51 cas supplémentaires ont été rapportés dans la région de Moncton, 25 dans la région de Fredericton, 20 dans la région de Campbellton et 19 dans la région d’Edmundston.

Elle semble s’améliorer dans la région de Saint-Jean où le nombre de nouveaux cas a chuté de 19 à 9. Les autorités ont aussi fait état de sept autres cas dans la région de Bathurst.

Les autorités ont rapporté 58 hospitalisations, trois de plus que la veille. On recensait 30 patients dans les unités de soins intensifs de la province.

Le gouvernement a aussi annoncé qu’un nouveau programme de test de dépistage rapide sera mis en place à compter de mardi dans les écoles. Depuis le 7 septembre, 83 écoles et 45 garderies éducatives ont eu des cas confirmés de COVID-19.

Huit nouveaux cas à T.-N.-L.

En plus du décès, le 11e depuis le début de la pandémie, Terre-Neuve-et-Labrador a enregistré huit nouveaux cas de COVID-19.

Les autorités ont indiqué qu’une femme âgée de plus de 70 ans était décédée dans la région du centre.

Selon un communiqué de la Santé publique, on compte 14 personnes dans les hôpitaux à cause de la COVID-19, deux de moins que la veille.

Le gouvernement provincial dit qu’il avait reçu 40 000 demandes de code QR pour le passeport vaccinal dès 9h. Il a ajouté que la forte demande avait provoqué des problèmes techniques, rendant le site internet indisponible.

25 nouveaux à N.-É.

Les autorités néo-écossaises ont rapporté 25 nouveaux cas sur leur territoire.

Le secteur du centre est encore une fois le plus touché puisqu’on y retrouve 17 nouveaux cas. On en signale quatre dans le secteur de l’est, trois dans le secteur du nord et un dans le secteur de l’ouest.

La Nouvelle-Écosse compte 234 cas actifs de COVID-19. De ce nombre, 15 patients sont hospitalisés, dont quatre aux soins intensifs.

Les autorités signalent de nouveau la présence d’une transmission communautaire dans le secteur du centre, principalement chez les personnes de 20 à 40 ans qui ne sont pas vaccinées et qui participent à des activités sociales.

Une école élémentaire de Halifax devra fermer ses portes du 12 au 15 octobre à cause d’une éclosion. Chaque élève devra être déclaré négatif avant de revenir en classe le lundi suivant.