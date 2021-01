Au moins trois morts et plusieurs blessés dans un séisme en Indonésie

Un tremblement de terre fort et peu profond a secoué l’île indonésienne de Sulawesi juste après minuit, vendredi, provoquant des glissements de terrain et obligeant des personnes à fuir leurs maisons en pleine nuit.

Au moins trois personnes sont mortes et 24 ont été blessées, mais les responsables indonésiens ont indiqué qu’ils collectaient toujours des informations dans les zones dévastées.

Environ 2000 personnes déplacées ont été évacuées vers plusieurs abris temporaires. L’épicentre du séisme de magnitude 6,2 était à 36 km au sud de la ville de Mamuju, à une profondeur de 18 km, a expliqué le US Geological Survey.

Une vidéo publiée par l’Agence nationale de gestion des catastrophes montre une fille piégée dans les décombres d’une maison. Elle crie à l’aide et affirme que sa mère est vivante, mais elle est incapable de s’extirper.

«S’il vous plaît, aidez-moi, ça fait mal», a lancé la fille aux sauveteurs, qui ont répondu qu’ils voulaient désespérément l’aider.

Dans la vidéo, on entend les secouristes mentionner qu’une excavatrice est nécessaire pour les sauver. D’autres images de la vidéo présentaient un pont rompu et des maisons endommagées, voire aplaties. Les chaînes de télévision ont rapporté que le tremblement de terre avait endommagé une partie d’un hôpital et que les patients avaient été transférés dans une tente d’urgence à l’extérieur.

Une autre vidéo montrait un père pleurant désespérément et demandant de l’aide aux gens pour sauver ses enfants enterrés sous des tonnes de décombres de sa maison. «Mes enfants là-bas… ils sont piégés à l’intérieur, aidez-moi s’il vous plaît», a-t-il crié paniqué.

Au moins 62 maisons, un centre de santé publique et un bureau militaire ont été endommagés, à Mamuju, et des glissements de terrain ont été déclenchés à trois endroits et ont bloqué une route principale reliant Mamuju à la ville de Majene, a détaillé un porte-parole de l’agence chargée des catastrophes, Raditya Jati.

Un séisme de magnitude 5,9 a aussi frappé sous la mer dans la même région, jeudi, endommageant plusieurs habitations, mais ne faisant apparemment aucune victime.

Vaste archipel de 260 millions d’habitants, l’Indonésie est fréquemment frappée par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis en raison de son emplacement sur le «Cercle de feu», un arc de volcans et de failles dans le bassin du Pacifique.

Par The Associated Press