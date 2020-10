Au Québec, 190 000 chômeurs liés à la pandémie… et une pénurie de travailleurs

MONTRÉAL — Le Québec vit une situation inédite, avec à la fois quelque 190 000 chômeurs additionnels liés à la pandémie et une pénurie de travailleurs dans certains secteurs.

Toute la journée vendredi, 200 participants au Forum sur la requalification de la main-d’oeuvre, qui viennent des milieux patronal, syndical, communautaire et de l’éducation, réfléchissent à ces questions, en compagnie de six ministres du gouvernement Legault.

D’entrée de jeu, le ministre du Travail, Jean Boulet, a souligné que malgré la reprise en bonne partie de l’économie, trois secteurs d’activité affichaient encore en août des baisses de l’emploi de plus de 10 % par rapport à février 2020. Il s’agit de l’hébergement et de la restauration, de la culture et des loisirs, ainsi que du transport et de l’entreposage.

Deux groupes de travailleurs ont été plus durement affectés par la pandémie: les 15 à 24 ans et les femmes de 25 ans et plus.

Et, à l’opposé, des secteurs manquent de travailleurs, comme l’enseignement et les soins de santé et l’assistance sociale (infirmières et éducatrice à la petite enfance, par exemple). Le secteur agroalimentaire, aussi, a de 6000 à 7000 postes à pourvoir.