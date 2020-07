Au sommaire de notre numéro d’été

Vous n’êtes pas encore abonné ?

En couverture

95 façons de décrocher

Quel que soit le décor de vos vacances, faites-vous plaisir avec notre bouquet de suggestions pour s’évader entre les deux oreilles.

Aussi dans ce numéro :

À vos canots, prêts, partez !

Moyen de transport emblématique du Canada, le canot n’est pas une relique pour autant. Au contraire, ce chef-d’œuvre de l’ingéniosité autochtone, parfait pour explorer le lac devant le chalet ou une rivière du Grand Nord, connaît un regain de popularité.

Chaos sur le toit du monde

Un récit palpitant de ce qui s’est passé en mai 2019, quand des bouchons de grimpeurs se sont créés au sommet de l’Everest.

Opération Montréal

Bras de fer en coulisses, plans d’urgence à glacer le sang et courses folles pour protéger des populations vulnérables : les petits et grands acteurs de la crise ont livré une bataille épique pour éviter le pire dans la métropole.

Course contre la montre à Québec

Une famille revenue de Chine a donné toute une frousse aux responsables de la santé publique de Québec fin janvier. Voici comment cette première alerte majeure a changé le cours des choses dans la région de la Capitale-Nationale.

Éducation à distance : Pour le meilleur ou pour le pire ?

C’est à tâtons que les cégeps et les universités entameront à l’automne une session qui se déroulera principalement à distance. Profs et étudiants seront les cobayes d’une vaste expérience dont on commence à mieux saisir les avantages… et les périls.

Chez nos chroniqueurs

Chantal Hébert revient sur le 30e anniversaire de l’échec du lac Meech.

Pierre Fortin analyse comment les gouvernements devront gérer leurs déficits « pandémiques ».

Philippe J. Fournier nous dit de prendre notre mal en patience avant de voir arriver un remède contre la COVID-19.

Marie-France Bazzo fait état d’une société à deux vitesses : vivre à deux mètres, ou pas !

Alain Vadeboncœur revient sur les bons coups médicaux des derniers mois.

David Desjardins a retrouvé la vie à cause de la mort d’un ami.

Mathieu Charlebois répond à nos questionnements existentiels.

