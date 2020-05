Au sommaire de notre numéro spécial (mai-juin 2020)

Dans cette édition double de 100 pages, Alec Castonguay raconte les coulisses du plus grand combat de notre histoire. Aussi, la pandémie sur tous les continents, les effets de la COVID-19 sur votre portefeuille, de jolies lettres de Venise et le récit d’un monde qui ne sera jamais plus comme avant.