Au sommaire du mois d’avril

En couverture

La grande aventure électrique

Entre le Québec et la voiture électrique, il y a une histoire d’amour ! Non seulement les Québécois sont les plus grands acheteurs de véhicules électriques au pays, mais des entreprises d’ici fabriquent maintenant des moteurs, camions, autobus et bornes de recharge qui séduisent les clients bien au-delà des frontières. Attachez vos ceintures, la grande aventure électrique ne fait que commencer !

Aussi dans ce numéro

Dans les coulisses du Sénat

À quoi sert le Sénat ? L’ex-éditorialiste de La Presse André Pratte s’est beaucoup posé la question pendant son passage à la Chambre haute, de 2016 à 2019. Il revient sur les hauts et les bas de sa brève carrière de sénateur dans un livre, Sénateur, moi ?, dont nous publions ici un extrait.

Plaidoyer pour moins de démocratie

Les sociétés occidentales sont-elles trop démocratiques ? C’est ce qu’avance l’économiste américain Garett Jones, dont le nouveau livre propose une série de mesures antidémocratiques afin de mieux servir… les électeurs.

Les éboueurs du Web

Ils sont des dizaines de milliers à nettoyer Internet de ses images de viols d’enfants et de décapitation. Mais à bosser dans les poubelles de Google, Facebook ou YouTube, plusieurs en viennent à souffrir de chocs post-traumatiques ou de maladie mentale. Comment les protéger ?

Vivre à la verticale

Les complexes immobiliers qui poussent aux quatre coins du Québec se donnent comme mission de créer de nouveaux quartiers, incluant transport collectif, bureaux, commerces et places publiques. Au grand plaisir des urbanistes qui veulent contrer l’étalement urbain, et des résidants qui découvrent que la vie en hauteur permet de réinventer nos façons de voisiner.

À vos marques, prêts, ramassez !

Quelle quantité de déchets peut-on recueillir en courant une petite heure à Montréal ? Beaucoup plus qu’on le pense, a pu constater notre journaliste en suivant un groupe d’adeptes de l’écojogging.

Chez nos chroniqueurs

Chantal Hébert se demande si Justin Trudeau a encore suffisamment d’autorité morale pour assumer efficacement un second mandat minoritaire.

Pierre Fortin milite pour qu’on augmente les investissements dans les infrastructures.

Philippe J Fournier se met à rêver en regardant les étoiles.

Marie-France Bazzo s’attaque aux progressistes qui jouent la carte de la peur, de la honte, de la culpabilité.

Alain Vadeboncœur pense que nous devrions porter notre attention sur ce qui va bien dans notre système de santé.

David Desjardins parle de ces amitiés qui nous forgent et nous survivent, fortes et profondes comme l’amour.

Mathieu Charlebois répond à nos questionnements existentiels.

Et bien plus encore, dont nos sections « Vie numérique », « Faut-il avoir peur » et « L'essai ».