Au sommaire du mois de janvier 2020

À lire dans nos pages

EN COUVERTURE — Les personnalités de l’année

Elles nous ont impressionnés par leur courage, émus par leurs épreuves, inspirés par leurs actions. Voici les personnalités de l’année 2019, choisies par l’équipe de L’actualité.

Aussi dans ce numéro

Éveiller les esprits au pays de Big Brother

Conférences et clubs de lecture peuvent-ils faire fleurir la liberté en Chine ? Rencontre avec un intellectuel surprenant.

Les 5 grands travaux du recyclage

L’industrie du recyclage au Québec ne tourne pas rond. Voici comment résoudre le casse-tête du bac vert.

Onywawenda’ yeienhwi’s (j’apprends notre langue)

Est-il possible de ressusciter une langue officiellement morte ? Oui, répondent les Wendats, qui ont entrepris de reconstruire celle de leurs ancêtres.

Un médecin contre la barbarie

Prix Nobel de la paix 2018, le Dr Denis Mukwege mène une croisade mondiale pour que cesse le recours au viol comme arme de guerre.

À la recherche des épaves du Saint-Laurent

La zone de récifs en face du parc national du Bic a-t-elle conservé des traces des nombreux naufrages qui s’y sont produits ? Notre journaliste a suivi l’équipe qui tente de percer ce mystère.

Chez nos chroniqueurs

Chantal Hébert analyse la nouvelle stratégie de Justin Trudeau.

Pierre Fortin lance à un appel à l’action pour contrer le déclin du français.

Marie-France Bazzo parle de fringues et de politique.

Alain Vadeboncœur réfléchit aux enjeux moraux de la médecine d’urgence.

David Desjardins nous met en garde contre les sirènes méritocratiques.

Mathieu Charlebois répond à nos questionnements existentiels.

Et bien plus encore, dont nos sections « Vie numérique », « L’entrevue » et « La liste ». Vous pouvez en apprendre davantage sur tous les sujets couverts dans le numéro de janvier ici.