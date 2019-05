Au sommaire du mois de juin

Vous n’êtes pas encore abonné ?

EN COUVERTURE — Patron, vous êtes viré!

Il faut se l’avouer, trop de patrons sont incompétents. Les employés et le Québec tout entier en paient le prix. Pourquoi est-ce si difficile de trouver de bons boss ?

Aussi dans ce numéro

Le ministre aux milles idées

Sur le papier, Jean-François Roberge a tous les atouts pour imprimer sa marque sur le réseau d’éducation québécois : un budget important, l’appui du premier ministre, une connaissance approfondie du milieu, et beaucoup d’idées. Réussira-t-il son pari de réinventer l’école ?

Les périls de vendre de la poutine au Qatar

Est-il moralement défendable pour les chaînes de restauration rapide canadiennes d’aller vendre des frites ou des beignets dans des pays où les droits de la personne sont régulièrement bafoués ?

La nouvelle révolution chinoise

La Chine est en bonne voie de devenir la superpuissance mondiale de l’intelligence artificielle. Pour le meilleur et pour le pire, a constaté sur place notre journaliste.

Le problème des Blancs

Pour lutter contre la droite populiste, le politologue canadien Eric Kaufmann propose de céder à ce que réclament ses partisans : moins d’immigration.

Malades du tourisme

Villes archi-bondées, sites endommagés, quartiers vidés de leur âme… Les effets négatifs du tourisme de masse se font de plus en plus sentir un peu partout sur la planète. Comment éviter que les touristes ne tuent le tourisme ?

« Cette entreprise a été bâtie sur mon foie »

Tremblement de terre dans la gastronomie nord-américaine : David McMillan et Fred Morin, propriétaires du célébrissime restaurant montréalais Joe Beef, ont renoncé à l’alcool. David McMillan se livre avec candeur sur les raisons de ce changement et l’effet sur sa vie et son restaurant.

Chez nos chroniqueurs

Et bien plus encore, dont nos sections « Décryptage », « L’entrevue » et « La liste ». Vous pouvez en apprendre davantage sur tous les sujets couverts dans le numéro de juin ici.