Au sommaire du mois de septembre

À lire dans nos pages

EN COUVERTURE — Le secret des bons profs

Des écoles publiques où les enfants réussissent et où les taux de décrochage sont négligeables, c’est possible. Voici comment des enseignants allumés transforment le système d’éducation du Québec.

Aussi dans ce numéro

Que restera-t-il de la vague orange ?

Les intentions de vote sont au ras des pâquerettes. Le chef semble davantage un boulet qu’un atout pour son parti. Pour les députés québécois du NPD, la campagne s’annonce corsée… mais ils sont loin d’avoir jeté l’éponge.

Les circonscriptions où vont se jouer les élections

La bataille électorale qui s’amorce sera plus féroce dans certains coins du pays qu’ailleurs. Voici six endroits à surveiller selon Philippe J. Fournier, créateur du site de projections électorales Qc125.

Le grand festin du cannabis comestible

Même si la distribution des aliments au cannabis sera probablement restreinte au Québec, les entrepreneurs qui salivent devant ce nouveau marché n’ont pas l’intention de céder leur place au buffet.

Les champions du bonheur au travail

Qu’ont en commun les dentistes, les coiffeurs et les courtiers immobiliers ? Ils sont particulièrement heureux au travail, selon un grand sondage Léger qui a mesuré le degré de bonheur au boulot des Québécois.

Bagdad libérée

Concerts de rock, de metal et de musique électronique, tenues streetwear, usage massif des réseaux sociaux : une jeunesse irakienne en quête d’émancipation fait éclore de nouveaux espaces de liberté dans les nuits de Bagdad.

Le magicien du Noma

Dans son surprenant laboratoire de fermentation du Noma, le Canadien David Zilber invente des saveurs à base d’ingrédients que vous n’auriez jamais osé mettre dans une assiette. Jonglant avec les sciences, les arts et la cuisine, ce jeune prodige pourrait bien révolutionner l’avenir de la gastronomie.

Chez nos chroniqueurs

Pierre Fortin analyse la performance économique du Québec à mi-parcours.

Marie-France Bazzo s’attaque à la dictature du faux plus vrai que vrai.

Alain Vadeboncœur appelle à agir pour limiter les excès de la médecine, pas seulement au théâtre, mais aussi dans la vraie vie. David Desjardins tente de repenser une vie loin des codes de masculinité parfaitement tracés.

Et bien plus encore, dont nos sections « Vie numérique », « L'entrevue » et « La liste ».