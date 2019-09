Au sommaire du mois d’octobre

Vous n’êtes pas encore abonné ?

EN COUVERTURE — Canada désuni

Pipelines, immigration, taxe carbone, diversité religieuse, péréquation : les questions qui divisent les Canadiens sont plus nombreuses que jamais. Partout dans le pays, les frustrations montent et l’incompréhension domine. Pas de doute, réconcilier les Canadiens entre eux sera le plus grand défi du prochain premier ministre.

Aussi dans ce numéro

Cher futur ministre des Affaires étrangères

L’ordre mondial est en plein bouleversement, et le Canada est de plus en plus mal placé pour tirer son épingle du jeu. Jocelyn Coulon, politologue et ex-conseiller politique du ministre des Affaires étrangères, suggère un nouveau plan d’action.

Prêter main-forte à la science

Collaborer activement à des recherches qui vont améliorer notre santé ou contribuer à préserver l’environnement : c’est ce que propose la science participative, une nouvelle façon de mener des recherches qui se répand de plus en plus au Québec.

Louise Arbour : « Les migrations sont mal gérées »

Le nombre de migrants internationaux n’a jamais été aussi élevé, et il continuera de grimper. Comment réduire les tensions dans les pays d’accueil ? Louise Arbour, ex-haute-commissaire aux droits de l’homme de l’ONU, s’est penchée sur des solutions.

Internet pour toutes

Pour dominer les femmes, leur interdire l’accès à Internet est terriblement efficace. Et c’est ce qui se passe dans plusieurs pays de l’hémisphère Sud, dont l’Inde, où des organisations travaillent à combattre des mentalités solidement ancrées pour brancher les femmes sur le monde numérique, et transformer leur vie.

Les saphirs maudits de Madagascar

Sillonnant le monde en solo depuis 30 ans, les reporters Fabrice de Pierrebourg et Marc-André Pauzé ont mis en commun les récits rapportés de leurs voyages pour créer le livre Regards croisés : Du Grand Nord à l’Afghanistan. Voici en exclusivité un extrait qui raconte une visite troublante dans les mines de saphirs de Madagascar.

Fous des oiseaux !

Comment se portent les oiseaux du Québec ? Pour le savoir, une seule façon : aller sur le terrain… et les écouter. C’est ce qu’ont fait près de 2 000 ornithologues québécois pendant 10 ans, et le fruit de leur travail est maintenant offert à tous.

Chez nos chroniqueurs

Chantal Hébert voit en l’élection fédérale une dernière chance pour le climat.

Pierre Fortin analyse les engagements pris par le Canada et ses provinces en matière de réduction des gaz à effet de serre.

Marie-France Bazzo s’interroge sur la valeur de son identité.

Le D r Alain Vadeboncœur met en garde les médecins qui prescrivent trop de tests.

David Desjardins philosophe sur les dérives du bon et du mauvais voisinage

Et bien plus encore, dont nos sections « Vie numérique », « L’entrevue » et « Décryptage ». Vous pouvez en apprendre davantage sur tous les sujets couverts dans le numéro d’octobre ici.