Au sommaire du numéro de juillet-août

En couverture

Guide de survie pour un marché immobilier en folie

Les prix montent en flèche, les acheteurs surenchérissent pour remporter la mise, et des maisons se vendent en trois jours : le marché immobilier connaît une période de frénésie à rendre fous ceux qui rêvent d’un nouveau chez-soi. Voici ce qu’il faut savoir pour s’en sortir sans y laisser sa santé financière et mentale.

Aussi dans ce numéro

Roblox, chouchou des préados (et des investisseurs)

Méconnue du grand public, la plateforme de jeux Roblox touche chaque mois 150 millions de joueurs et vaut 50 milliards de dollars américains à la Bourse. Son succès repose sur une clientèle discrète, mais très enthousiaste, les préados.

Le boom vert de Varennes

L’une des plus vieilles villes du Québec est en train de se transformer en misant sur l’avenir : la transition vers les énergies renouvelables.

Oui, le monde post-pandémie peut être meilleur

Plus de temps en famille, accès facilité aux soins de santé, villes recentrées sur leurs habitants, rôle de l’État revalorisé : selon Fareed Zakaria, spécialiste de la politique internationale et journaliste-vedette aux États-Unis, le monde postpandémie sera meilleur à bien des égards. Entretien avec un penseur résolument optimiste.



La Turquie abandonnera-t-elle les Ouïgours ?

Alors que la répression des Ouïgours en Chine suscite de plus en plus l’attention internationale, la diaspora vivant en Turquie, longtemps accueillie à bras ouverts, craint désormais pour sa sécurité.

Les sauveurs du folklore

Si au Québec on danse encore le set carré et que des légendes vieilles de 1 000 ans continuent d’être racontées, c’est parce que des passionnés se dévouent pour sauver notre patrimoine vivant.



Et les gagnants sont…

Les lauréats des Prix littéraires du Gouverneur général 2020 nous présentent leur livre primé.

Chez nos chroniqueurs

Chantal Hébert analyse le dilemme que Justin Trudeau devra trancher durant la pause estivale.

Pierre Fortin

Marie-France Bazzo affirme que les classes sociales fissurent toujours nos sociétés.

Philippe J. Fournier s’envole vers une lune de Jupiter.

Alain Vadeboncœur espère ne jamais rencontrer de virus plus contagieux et létal que celui de la COVID.

David Desjardins veut en finir avec les « livres incontournables ».

Mathieu Charlebois répond à nos questionnements existentiels.

Vous pouvez en apprendre davantage sur tous les sujets couverts dans notre édition de juillet-août 2021.