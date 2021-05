Au sommaire du numéro de juin

Vous n’êtes pas encore abonné ?

En couverture

Vive le Québec sauvage !

Au Québec comme ailleurs dans le monde, la biodiversité est en déclin. Mais les efforts pour sauver les espaces naturels se multiplient, et il existe encore de nombreux endroits où l’on peut observer la richesse de la faune et de la flore québécoises. Une fabuleuse façon de s’évader et de mieux comprendre l’importance de protéger ce trésor menacé de toutes parts.

Aussi dans ce numéro

Le plan Brochu

Efficacité énergétique, énergies solaire et éolienne, hydrogène, gaz naturel et, bien sûr, hydroélectricité : c’est en misant sur un « bouquet » d’options que Sophie Brochu, la nouvelle PDG d’Hydro-Québec, compte faire évoluer la société d’État et contribuer à décarboniser l’économie québécoise.

La gauche qui dérange

Ils se font traiter d’enfants gâtés, de radicaux, de « petits lapins fragiles ». Ceux qu’on appelle les wokes s’attirent des attaques cinglantes dès qu’éclate une controverse sur l’appropriation culturelle ou la censure à l’université. Qui sont-ils, que veulent-ils et pourquoi leurs revendications déchaînent-elles les passions ?

Les nouveaux tsars de Londres

La capitale britannique est devenue le terrain de jeu des oligarques russes, qui s’y installent dans des demeures historiques. Mais la présence de ces milliardaires, soupçonnés de financer des opérations pour déstabiliser les pays occidentaux, est de plus en plus dénoncée.

Le sauveur de manuscrits

Un moine américain ratisse la planète pour sauvegarder de précieux textes anciens afin de les préserver des catastrophes naturelles, des pillages ou de la guerre. Un devoir de mémoire essentiel, à l’heure où des organisations terroristes cherchent à détruire ce patrimoine.

La tête en France, la plume au Québec

Installé à Bordeaux depuis 1996, Éric Plamondon écrit des romans traitant principalement… de l’Amérique. Et cette particularité a fait de lui l’un des auteurs québécois préférés des Français.

Chez nos chroniqueurs

Chantal Hébert soutient que Chrystia Freeland a choisi de marcher sur les traces de Pauline Marois.

Pierre Fortin affirme que l’assurance-emploi a besoin d’être revue et corrigée.

Marie-France Bazzo trouve que nous sommes en train de construire un discours étrange autour de la santé mentale.

Philippe J. Fournier explique, à sa façon, les lois de la thermodynamique.

Alain Vadeboncœur remercie les gestionnaires infirmiers.

David Desjardins est persuadé que la pandémie aura transformé sa manière d’envisager son existence.

Mathieu Charlebois répond à nos questionnements existentiels.

Vous pouvez en apprendre davantage sur tous les sujets couverts dans notre édition de juin 2021.