Au tour de Bauer de suspendre son partenariat avec Hockey Canada

Bauer Hockey met son partenariat avec Hockey Canada sur la glace, qualifiant l’abus de confiance répété par la direction de l’organisation d’«extrêmement troublant».

L’entreprise annonce qu’elle suspend son rôle de fournisseur officiel d’équipement des équipes masculines de Hockey Canada et sa commandite des tournois masculins.

Elle indique que Hockey Canada pourra acheter de l’équipement pour les programmes masculins. Les profits générés seront investis dans des programmes de hockey pour les filles, les femmes et d’autres communautés sous-représentées.

L’entreprise dit qu’elle continuera à fournir de l’équipement aux programmes féminins.

Bauer affirme que son objectif est d’influencer le leadership et le changement de politique chez Hockey Canada et non d’affecter les athlètes.

La décision de Bauer fait suite à des annonces similaires de commanditaires, dont Nike, Canadian Tire et Tim Hortons. Elle survient également après la démission d’Andrea Skinner de son poste de présidente par intérim du conseil d’administration de Hockey Canada.