Au tour de la Colombie-Britannique de suspendre ses publicités chez Meta

VICTORIA — Le gouvernement de la Colombie-Britannique a cessé de faire de la publicité sur Facebook et Instagram pour envoyer un message à la société mère Meta, qui bloque les nouvelles canadiennes des plateformes de médias sociaux.

Le premier ministre David Eby a déclaré dans un communiqué que la décision de Meta de couper l’accès aux informations pour de nombreuses personnes en Colombie-Britannique qui utilisent les sites de médias sociaux est «inacceptable».

Meta a récemment annoncé qu’il bloquerait les nouvelles canadiennes sur ses plateformes en réponse à la nouvelle loi fédérale sur les nouvelles en ligne, qui est entrée en vigueur le 22 juin 2023.

La loi, qui devrait entrer en vigueur d’ici six mois, obligera les plus grandes plateformes numériques, dont Meta et Google, à négocier avec les entreprises de presse canadiennes et à payer pour l’utilisation de leur contenu.

La déclaration de M. Eby dit que la province veut envoyer un message fort à Meta que le journalisme est un service public vital et que l’accès aux informations ne doit pas être bloqué.

La déclaration indique que la Colombie-Britannique ne fera de la publicité sur Meta que pour fournir au public des informations essentielles liées aux urgences de santé et de sécurité publiques, y compris des informations sur les incendies de forêt.