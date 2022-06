Au tour de Londres de promettre des roquettes sophistiquées à Kyiv

KYIV, Ukraine — Le Royaume-Uni s’est engagé jeudi à envoyer des systèmes sophistiqués de roquettes à moyenne portée en Ukraine, rejoignant les États-Unis et l’Allemagne pour équiper la nation assiégée d’armes avancées pour abattre des avions et neutraliser l’artillerie.

Les armes occidentales ont joué un rôle essentiel dans le succès de l’Ukraine à contrecarrer une armée russe beaucoup plus nombreuse et mieux équipée pendant une guerre qui en est à son 99e jour. Mais alors que les forces russes se rapprochaient d’une ville clé ces derniers jours, le gouvernement ukrainien a prévenu que ses combattants avaient besoin de meilleurs lance-roquettes pour l’emporter.

Les forces russes ont continué à pilonner des villes et des villages pendant la nuit et à resserrer leur emprise sur la ville orientale de Sievierodonetsk. Le ministère britannique de la Défense a rapporté que la Russie avait capturé la majeure partie de la ville, l’une des deux de la province de Louhansk qui était restée sous contrôle ukrainien.

Le ministre britannique à la Défense, Ben Wallace, a annoncé que le Royaume-Uni enverrait un nombre indéterminé de lanceurs M270, qui peuvent tirer des roquettes à guidage de précision jusqu’à 80 kilomètres. Les troupes ukrainiennes seront formées au Royaume-Uni pour utiliser l’équipement, a-t-il ajouté.

Le gouvernement britannique a expliqué que la décision de fournir les lanceurs avait été étroitement coordonnée avec le gouvernement américain, qui a indiqué mercredi qu’il fournirait des systèmes de fusées d’artillerie à haute mobilité à l’Ukraine.

Les deux systèmes de missiles sont similaires, bien que le système américain ait des roues tandis que le système britannique ― également construit aux États-Unis ― fonctionne sur des chenilles.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a plaidé pour des armes plus nombreuses et de meilleure qualité et a parfois accusé l’Occident d’agir trop lentement pour les fournir. Après que les armes fournies par l’Occident aient aidé l’Ukraine à repousser les tentatives russes de prendre d’assaut la capitale, Moscou s’est concentrée sur la capture de toute la région industrielle du Donbass, dans l’est de l’Ukraine.

Les analystes militaires pensent que la Russie espère envahir le Donbass avant l’arrivée d’armes susceptibles de renverser la vapeur. Il faudra au moins trois semaines pour amener les armes de précision américaines et les troupes entraînées sur le champ de bataille, a déclaré le Pentagone. Mais le sous-secrétaire à la Défense, Colin Kahl, a dit croire qu’elles arriveront à temps pour faire la différence dans le combat.

Kyiv devrait également bénéficier d’un coup de pouce diplomatique avec l’installation officielle d’une nouvelle ambassadrice américaine en Ukraine. Bridget Brink devait remettre ses lettres de créance à M. Zelensky jeudi.

Mme Brink sera la première ambassadrice de Washington à Kyiv depuis que l’ancien président américain Donald Trump a brusquement évincé l’ambassadrice Marie Yovanovitch en 2019. Elle est ensuite devenue une figure clé de la première procédure de destitution contre M. Trump.

Avant sa confirmation au Sénat le mois dernier, Mme Brink a promis aux sénateurs qu’elle travaillerait pour faire de l’invasion de l’Ukraine par la Russie un «échec stratégique». Son travail à Kyiv devrait se concentrer sur la coordination des livraisons d’armes occidentales.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a qualifié les pressions répétées de l’Ukraine pour plus d’armes de «provocation directe destinée à entraîner l’Occident dans les combats». Il a averti que les lance-roquettes multiples fournis par les États-Unis augmenteraient le risque d’un conflit étendu.

Pendant ce temps, les forces russes ont poursuivi leur bombardement du Donbass et d’autres parties de l’Ukraine tandis que les troupes terrestres progressaient lentement vers l’Est.

Un gouverneur régional a précisé que les forces russes contrôlaient désormais 80 % de Sievierodonetsk, une ville essentielle aux efforts de Moscou pour achever sa prise du Donbass. Les forces ukrainiennes et les séparatistes soutenus par la Russie se sont battus dans la région orientale pendant huit ans, et les séparatistes détenaient des pans de territoire avant l’invasion russe.

La seule autre ville de la province de Lougansk que les Russes n’ont pas encore capturée, Lysychansk, est toujours entièrement sous contrôle ukrainien, a-t-il dit, mais sera probablement la prochaine cible. Les deux villes sont séparées par une rivière.

Les forces de Moscou ont également pris d’assaut la ville de Komyshuvakha dans la région sud-est de Zaporizhzhia, dont une grande partie est sous contrôle russe, a annoncé jeudi l’état-major ukrainien.

Dans la région occidentale de Lviv, un missile russe a touché des voies ferrées qui constituaient un conduit essentiel pour l’approvisionnement en armes occidentales et autres fournitures, ont déclaré des responsables.

M. Zelenskyy s’est concentré sur les enfants dans son discours vidéo nocturne, affirmant que 243 d’entre eux ont été tués pendant la guerre, que 446 ont été blessés et que 139 sont portés disparus. Les chiffres réels pourraient être plus élevés, a-t-il prévenu, car son gouvernement n’a pas une image complète des zones sous occupation russe.

M. Zelenskyy a également déclaré que 200 000 enfants faisaient partie des Ukrainiens qui ont été emmenés de force en Russie et dispersés dans ce vaste pays : «Le but de cette politique criminelle n’est pas seulement de voler des gens, mais de faire oublier l’Ukraine à ceux qui sont expulsés et incapables de revenir.»