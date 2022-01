Aucun conservateur au sein du comité sur la sécurité boycotté par le parti

OTTAWA — Aucun député conservateur ne figure dans la liste de parlementaires nouvellement nommés pour superviser la communauté de la sécurité et du renseignement à la suite de la décision du parti de boycotter le comité.

Le gouvernement a indiqué jeudi que les députés libéraux Patricia Lattanzio et James Maloney se joignaient au comité, tandis que les libéraux Brenda Shanahan et Peter Fragiskatos, ainsi que les conservateurs Leona Alleslev et Rob Morrison, n’en font plus partie.

Le chef conservateur Erin O’Toole a retiré les députés de son parti du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement le printemps dernier pour protester contre le refus du gouvernement libéral de remettre des documents non caviardés liés au licenciement de deux scientifiques du laboratoire le plus sécurisé du Canada.

Dans une lettre du 17 décembre au premier ministre Justin Trudeau, M. O’Toole a déclaré que le boycottage conservateur du comité multipartite des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement se poursuivrait au cours de la nouvelle session du Parlement jusqu’à ce que le voile soit levé sur ces documents.

Le comité, créé en 2017, a le pouvoir d’examiner les activités sensibles dans l’ensemble du gouvernement fédéral.

Il soumet des rapports classifiés au premier ministre, qui sont ensuite déposés au Parlement sous une forme éditée.