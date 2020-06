Aucun nouveau cas de COVID-19 dans les provinces de l’Atlantique

FREDERICTON — Les responsables de la santé publique au Nouveau-Brunswick ne signalaient lundi aucun nouveau cas de COVID-19.

Le nombre de cas confirmés dans cette province demeure à 164. Là-dessus, 135 cas sont considérés comme guéris, dont 14 liés à l’éclosion récente dans la région de Campbellton. Deux patients étaient hospitalisés lundi, dont un aux soins intensifs, et 27 cas sont toujours considérés comme «actifs». Cette province a déploré deux décès attribués au nouveau coronavirus depuis le début de la pandémie.

Toutes les régions du Nouveau-Brunswick, à l’exception de la région de Campbellton, sont actuellement au «niveau jaune» du plan de déconfinement provincial; Campbellton, dans la péninsule acadienne, demeure au «niveau orange» à cause de l’éclosion spécifique. À ce niveau orange, une «bulle à deux ménages» est autorisée, mais les entreprises de soins personnels comme les coiffeurs, les spas et les salons de tatouage ne sont pas autorisées à rouvrir.

En Nouvelle-Écosse, les responsables de la santé publique ont attribué après coup, lundi, un décès supplémentaire à la COVID-19, mais on ne signalait toujours aucun cas actif. Selon les responsables, un homme dans la soixantaine qui avait des problèmes de santé sous-jacents est décédé il y a plusieurs semaines. Les autorités ont d’abord procédé à une enquête pour déterminer si l’infection virale avait contribué à la mort de cet homme dans la région centrale de la province.

Ce «nouveau» décès porte à 63 le bilan total des morts en Nouvelle-Écosse depuis le début de la pandémie — surtout dans un foyer de soins de longue durée. On n’a pas recensé de nouveau cas d’infection en Nouvelle-Écosse depuis près de deux semaines, le 9 juin. Cette province a connu en tout 1061 cas confirmés, dont 998 sont désormais résolus.

Les deux autres provinces de l’Atlantique, Terre-Neuve-et-Labrador et l’Île-du-Prince-Édouard, ne signalaient lundi aucun nouveau cas de COVID-19. Plus personne n’est hospitalisé dans ces deux provinces à cause du virus et tous ceux qui avaient été infectés se sont depuis remis — hormis trois morts à Terre-Neuve.