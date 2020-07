Aucun nouveau cas de COVID-19 rapporté dans la région atlantique

HALIFAX — La Nouvelle-Écosse n’a signalé aucun nouveau cas de COVID-19 lundi, pour le 12e jour consécutif.

La province, qui a comptabilisé 1067 cas depuis le début de la pandémie, ne compte plus aucun cas actif sur son territoire.

Le Nouveau-Brunswick n’a pas de nouveau cas de COVID-19 pour le septième jour consécutif, mais compte tout de même trois cas actifs.

Terre-Neuve-et-Labrador n’a pas non plus signalé de nouveau cas lundi. La province a encore trois cas actifs dans la région centrale et un dans la région est.